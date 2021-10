Poco F3 si aggiorna alla versione MIUI 12.5 Enhanced in Europa

Xiaomi ha iniziato a rilasciare in Europa l’aggiornamento alla versione MIUI 12.5 Enhanced basata su Android 11 per i Poco F3: ecco i dettagli da conoscere.

Da poche ore sul web sono state rilasciate alcune informazioni sul fatto che i Poco F3 stiano iniziando ad aggiornarsi alla nuova versione software MIUI 12.5 Enhanced che apporta tante ottimizzazioni e risolve una marea di bugs.

Xiaomi Poco F3 si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced in Europa: ecco i dettagli da conoscere

Per la precisione i telefoni stanno ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale 12.5.6.0(RKHEUXM) dal peso di circa 466 megabyte.

Oltre alla nuova versione della MIUI 12.5, vengono installate pure le patch di sicurezza relative al mese di agosto 2021.

Non il massimo a livello di sicurezza, considerato che ormai da diverso tempo diversi smartphone della concorrenza si stanno aggiornando alle patch sicurezza di ottobre 2021.

Dal punto di vista delle novità il change-log è veramente lungo, tante sono le ottimizzazioni apportate dall’azienda cinese.

Se volete conoscere i dettagli più completi in generale sulla MIUI 12.5 Enhanced vi rimandiamo al nostro precedente articolo.

Chi non vuole leggere troppo, vi ricordo che l’aggiornamento apporterà come argomento principale le ottimizzazioni chiamate “Swift performance”, “focused performance”, “atomized memory” e “liquid storage”.

Swift performance si focalizza nel miglioramento dell’autonomia della batteria, focused performance punta ad ottimizzare il rapporto consumo/prestazioni dell’hardware/risorse mantenendo però l’esperienza utente fluida.

Invece atomized memory ottimizza la gestione della memoria ram, e liquid storage cerca di mantenere la velocità di scrittura/lettura della memoria interna performante nel tempo.

Nono sono presenti nuove funzionalità rispetto alla MIUI 12.5 standard, e il sistema operativo è sempre Android 11.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro Xiaomi Poco F3, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti del telefono.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati nella memoria dello smartphone;

iniziare il download e l’installazione del nuovo firmware solo se la batteria ha almeno il 50% di autonomia residua.

Voi avete già installato la MIUI 12.5 Enhanced sul vostro Poco F3? Lo trovate più reattivo? Fatecelo sapere.

