Poco F4 5G e Poco X4 GT svelati informazioni e immagini prima dell’annucio del 23 giugno 2022

Svelate nuove immagini render e dettagli più completi sui prossimi Poco F4 5G e Poco X4 GT che saranno annunciati il 23 giugno 2022.

Ci stiamo avvicinando sempre più all’annuncio ufficiale di due nuovi smartphone del secondo marchio di Xiaomi: il Poco F4 5G e il Poco X4 GT.

Già negli scorsi giorni abbiamo rilasciato alcuni post con informazioni più o meno dettagliate sul prossimo F4 5G.

Xiaomi Poco F4 5G e Poco X4 GT: immagini render e informazioni svelate

Oggi abbiamo le immagini render di entrambi gli smartphone e dettagli tecnici più approfonditi grazie ai leaks di alcuni informatori.

Poco F4 5G: immagini e dettagli

Come già detto in passato il modello Poco F4 5G dovrebbe essere un re brand globale del Redmi K40S ma con alcuni cambiamenti.

Cambia un po’ il design come potete vedere da quest’immagini:

E’ stata già confermata la presenza del chipset Snapdragon 870 e un quantitativo di memoria ram che arriverà fino a 12GB.

La fotocamera posteriore sarà da 64MP con stabilizzazione ottica (OIS).

Prevista una batteria da 4500 mAh, ricarica rapida a 67W (da zero a cento in 38 minuti)

Il display sarà un unità AMOLED da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità massima di ben 1300 nits.

Questo display sarà protetto da vetro Gorilla Glass 5.

Poco X4 GT: immegini e dettagli

Invece il Poco X4 GT dovrebbe essere il re brand internazionale del Redmi Note 11T Pro:

Si prevede quindi un display LCD IPS da 6.6 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione FHD+.

La luminosità massima si aggirerebbe intorno ai 650nits.

Previsto poi chipset Dimensity 8100 di Mediatek alimentato da una batteria interna da 5080 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W.

Il chipset sfrutterà fino a 8GB di ram e saranno presenti fino a 256GB di memoria interna.

Anche in questo smartphone troveremo una fotocamera principale da 64MP ma non ci sarà la stabilizzazione ottica dell’immagine OIS.

Tutti e due gli smartphone debutteranno sul mercato con Android 12 personalizzato con interfaccia per Poco.

Non è previsto lo slot per l’espansione di memoria, ed entrambi i dispositivi sono con tecnologia mobile 5G e hanno il modulo NFC.

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi in Europa non ci resta che aspettare l’annuncio del 23 giugno 2022.

Il prezzo di vendita dello smartphone più costoso tra i due comunque molto probabilmente non supererà i 400 euro di listino.

