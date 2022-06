Poco F4 5G l’annuncio versione Globale per il 23 giugno 2022

Xiaomi presenterà il suo prossimo Poco F4 5G in data 23 giugno 2022 e sarà disponibile sui mercati a livello Globale: ecco quello che sappiamo al momento.

Dopo qualche voce di corridoio e qualche banner pubblicitario, finalmente abbiamo la data di annuncio del prossimo Poco F4 5G.

Infatti Poco India oggi ha ufficializzato che il nuovo smartphone verrà presentato in data 23 giugno 2022.

Xiaomi Poco F4 5G la data è ufficiale: quello che sappiamo sullo smartphone

Si tratterà del debutto Globale dello smartphone, ma sfortunatamente non abbiamo indicazione chiare se il dispositivo sarà effettivamente commercializzato in Europa oltre che in India.

Il brand dell’azienda cinese ha confermato alcuni aspetti del telefono.

Per prima cosa utilizzerà il chipset Snapdragon 870 e arriverà ad avere fino a 12GB di memoria ram.

Sembra che il telefono sarà indirizzato soprattutto ai gamers con un budget di spesa più limitato.

Infatti il chipset sarà dissipato da un nuovo dissipatore chiamato Liquidcool 2.0, che offre una camera di vapore da 3.112 mm2 a sette strati per ottimizzare la dissipazione del calore sotto stress.

Si prevede poi che il dispositivo avrà caratteristiche hardware simili al Redmi K40.

Sulla carta ci sarà quindi un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione FHD+.

Prevista una batteria interna da 4500 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 67W.

La multimedialità prevedrebbe una fotocamera principale da 64Mp con stabilizzazione ottica dell’immagine OIS.

Ovviamente per certificare tutti questi rumors non ci resta che aspettare poco meno di una settimana per avere tutte le informazioni in merito sul prossimo Poco F4 5G.

Fonte: Via YouTube