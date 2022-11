Poco F4 GT 5G 8-128GB: Xiaomi Italia taglia il prezzo (-200 euro) con omaggio!

Xiaomi Italia propone un offerta pre Black Friday per il Poco F4 5G GT 5G 8-128GB: il prezzo viene tagliato di 200 euro e in più c’è pure un’omaggio!

Se cercate uno smartphone con il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, prestazioni elevate in uso giornaliero e in Gaming, display Amoled a 120Hz, ricarica rapida a 120W ma non volete spendere un patrimonio, il Poco F4 GT 5G è una scelta valida.

Vi ricordo che in Italia la versione 8-128GB di questo smartphone ha un prezzo di listino pari 599,90 euro (Salvo promo ufficiali).

Non sapete tutte le caratteristiche del Poco F4 GT 5G? Ecco i dettagli che dovete conoscere.

Xiaomi Poco F4 GT 5G 8-128GB ecco dove potete risparmiare prima del Black Friday: prezzo -200 euro con omaggio

Il Poco F4 GT 5G Versione 8-128GB colore Silver si può acquistare al prezzo di 417,89 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste indicazioni:

Inserire in carrello lo smartphone utilizzando questo LINK ufficiale Xiaomi al checkout/cassa sarà aggiunto uno sconto di 40 euro (Promo ufficiale Xiaomi) infine effettuare l’eventuale acquisto

Ecco come si presenterà il checkout del prodotto sul sito Xiaomi Italia, come da esempio per PC Desktop:

Oltre al Poco F4 GT 5G 8-128GB nel pacco spedito da Xiaomi Italia riceverete anche un omaggio: la Mi Smart Plug WiFi dal valore di 29,99 euro (listino).

Si tratta di una presa elettrica Smart Wireless che vi permette di controllare (Accende e spegne automaticamente o manualmente) i dispositivi collegati tramite comandi vocali o App.

Attenzione! I prodotti in offerta possono esaurirsi o cambiare prezzo nel tempo!

Garanzia, spedizioni e cosa vuol dire Globale/EU

Questi Poco F4 GT 5G hanno garanzia ufficiale Italia di 2 anni da parte della stessa Xiaomi.

Inoltre ci sono 15 giorni per richiedere un eventuale reso/rimborso.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Xiaomi Italia avviene tramite corriere con consegna prevista in 3-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Lo smartphone è versione Globale/EU, ovvero ha rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 20 LTE 4G e il caricabatteria in confezione ha presa EU.