Poco F4 GT c’è la data dell’annuncio ufficiale: userà lo Snapdragon 8 Gen 1?

Ufficiale la data di lancio del prossimo Poco F4 GT il successore dell’attuale Poco F3 GT: forse utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 1.

Poco ha iniziato a rilasciare qualche ora fa i primi inviti tramite banner pubblicitari che evidenziano l’arrivo di un nuovo smartphone entro la fine di aprile 2022.

Poco F4 GT ufficiale entro fine aprile 2022: ecco i dettagli

Stiamo parlando del Poco F4 GT che sarà annunciato ufficialmente in data 26 aprile 2022.

L’evento si terrà online e sarà visibili sui vari canali social dell’azienda cinese come YouTube, Twitter e Facebook.

Molto probabilmente non si tratterà di un nuovo smartphone in senso assoluto, ma bensì di un re-brand da parte di Poco del Redmi K50 Gaming già commercializzato da Xiaomi in Cina.

L’idea del rebrand nasce per due motivi:

Poco ormai ci ha abituato a lanciare prodotti re-brand di altri marchi di Xiaomi (anche Redmi) Su GeekBench è comparso un dispositivo, seriale 21121210G che dovrebbe essere il Poco F4 GT.

Secondo quanto riportato da GeekBench questo smartphone dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon 8 Gen 1 affiancato a 12GB di ram.

Come sistema operativo sarebbe presente Android 12, quindi pensiamo che il modello F4 GT sarà commercializzato fin da subito con la MIUI 13.

Per i più curiosi il presunto nuovo smartphone di Poco ha raggiunto un punteggio di 1235 nel test single core di Geekbench, e un punteggio di 3555 in quello multi-core.

Sfortunatamente non abbiamo altre informazioni ufficiali, quali disponibilità (arriverà anche in Europa) e prezzo di listino.

Non ci resta che aspettare maggiori delucidazioni tra un paio di settimane.

Fonte: Via