Poco F5 e F5 Pro arrivano in Italia: la data ufficiale del lancio

Xiaomi ha annunciato quando i prossimi Poco F5 e F5 Pro saranno ufficializzati nel nostro paese: ecco la data del lancio.

Vi avevamo parlato già in passati articoli che Xiaomi stava programmando l’arrivo dei nuovi smartphone di fascia medio-alta Poco F5 e F5 Pro.

Poco F5 e F5 Pro svelata la data di annuncio ufficiale per l’Italia: i dettagli

Oggi abbiamo la conferma ufficiale che entrambi gli smartphone saranno presentati anche per il nostro paese in data 9 maggio 2023 alle ore 14.00 locali.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle crateriche hardware e il prezzo di vendita di entrambi gli smartphone, ma passati rumors ci hanno dato già dritte importanti.

Infatti da quello che sappiamo ad oggi il Poco F5 non sarà altro che la versione internazionale del Redmi Note 12 Turbo.

Invece la versione F5 Pro si tratterebbe della versione internazionale del Redmi K60.

In breve il primo utilizzerà il nuovo chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 che sulla carta ha prestazioni vicine allo Snapdragon 8 Gen 1.

Invece il modello F5 Pro utilizzerà il chipset Snadpragon 8 Plus Gen 1.

Si tratta quindi di chipset molto interessanti dal punto di vista delle prestazioni anche in Gaming.

Lato design è probabile che ci saranno alcuni cambiamenti estetici per distinguere un po’ la versione Poco da quella originale, ma la base rimarrà quasi del tutto invariata.

Non ci resta quindi che aspettare ancora un paio di settimane per l’evento mediatico ufficiale, per conoscere i prezzi di vendita e disponibilità in Italia.

Aspettiamoci comunque prezzi di lancio scontati con eventuali promozioni e regali.

