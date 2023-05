Poco F5 Pro ufficiale in Italia: prezzo tagliato subito di 180 euro!

Il Poco F5 Pro è ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo di vendita. Con l’offerta Early Bird e coupon potete risparmiare per la versione 12-256GB già 180 euro!

Xiaomi ha ufficializzato oggi per il mercato italiano il nuovo Poco F5 Pro, ovvero in soldoni la versione internazionale del Redmi K60 già venduto in Cina.

Come da tradizione dell’azienda cinese c’è subito l’offerta earlyBird che grazie ad un codice coupon vi fa risparmiare fino a 180 euro!

Poco F5 Pro in Italia: caratteristiche principali e prezzo di vendita (con offerta Early Bird)

Offerta Early Bird versione 12-256GB: prezzo tagliato di 180 euro!

Vi diciamo subito che il Poco F5 Pro versione 12-256GB ha un prezzo di listino ufficiale di 629 euro, ma con l’offerta early Bird potete portarvelo a casa a 449,90 euro IVA e spedizione inclusa

Per ottenere questo prezzo dovete:

Inserire il Poco F5 Pro 12-256GB del colore che preferite in carrello seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi. Applicare il coupon F525650 (valido fino al 16 maggio 2023) il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Xiaomi Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento come da esempio: Utilizzare eventuali MI POINT se ne avete a disposizione (alcuni se ne ottengono semplicemente registrandosi al sito o con eventi) per abbassare ulteriormente il prezzo Effettuare l’eventuale pagamento

Le spedizioni avvengono da magazzino Xiaomi Italia con consegna in 3 giorni lavorativi, garanzia ufficiale Xiaomi Italia 2 anni, 14 giorni per richiedere il rimborso.

Poco F5 Pro: le caratteristiche principali

Display e dimensioni

Il nuovo Poco F5 Pro monta un ottimo display AMOLED da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione WQHD+ 3200 x 1400 pixel, 68B colori (1 miliardo di colori), frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto Dolby Vision e HDR10+, luminosità tipica 500 nit, 1000 nit (HBM), 1400 nit (picco).

Il display è protetto da Gorilla Glass 5 e c’è pure lo scanner per le impronte digitali sotto il display.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 162,8 x 75,4 x 8,6 mm per 204 grammi di peso e gode della certificazione IP53 (resistente a sporcizia e schizzi d’acqua).

Processore e memoria

Al suo interno troviamo il chipset ex top di gamma Snapdragon 8 Plus Gen 1 abbinato a ram con tecnologia LPDDR5 e memoria interna con tecnologia UFS 3.1

Da sottolineare che non è possibile espandere la memoria interna.

Lo smartphone è in commercio nelle varianti 8-256GB, 12-256GB e 12-512GB.

Ottimizzata la dissipazione del calore grazie alla tecnologia LiquidCool 2.0.

Multimedialità

Lato fotocamere posteriori troviamo un triplo sensore:

Principale da 64 MP, f/1.8, (ampio), 1/2″, 0,7µm, PDAF, OIS (Stabilizzazione ottica)

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1,12µm

Macro da 2 MP, f/2.4

Lo smartphone è in grado di registrare video in in 8K a 24fps o 4K a 60fps o 1080p 60 fps.

La fotocamera anteriore monta un sensore da 16 MP, f/2.5, (ampio), 1/3.06″, 1.0µm che può registrare video in 1080p a 60 fps.

L’audio è interessante considerato che troviamo gli altoparlanti stereo, ma attenzione non è presente il classico jack da 3.5 mm.

Connettività

Il Poco F5 Pro è un dispositivo 5G con slot dual sim che ha anche:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doppia banda

Bluetooth 5.3

Chipset NFC

GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

Porta ad infrarossi

porta USB di tipo C 2.0, OTG

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5160 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida via cavo (caricabatteria incluso) da 67W.

Va sottolineato che è presente pure la ricarica wireless fino a 30W.

Con il caricabatteria da 67W in dotazione la ricarica da zero a 50% impiega circa 15 minuti, mentre la ricarica wireless circa 32 minuti.

Come sistema operativo lo smartphone debutta con Android 13 e interfaccia personalizzata MIUI 14.

Prezzo e disponibilità Poco F5 Pro in Italia

Ufficialmente questi sono i prezzi di listino:

479.90€ per la variante da 8/256GB

per la variante da 499.90€ per la versione da 12/256GB

per la versione da 549.90€ per la versione da 12/512GB

La versione 12-512GB sarà spedita solo a partire da giugno 2023, mentre le altre due varianti sono già disponibili all’acquisto.

