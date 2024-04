Poco F6 Pro certificata la batteria: arrivo imminente

Certificata la batteria che sarà utilizzata sul prossimo Poco F6 Pro: si pensa che l’arrivo sui mercati sia ormai imminente.

Il terzo marchio più importante di Xiaomi, ovvero Poco, presto dovrebbe iniziare a lanciare sui mercati globali i nuovi smartphone della serie F6.

Oggi abbiamo la conferma che il Poco F6 Pro è imminente: la sua batteria è stata infatti certificata.

Poco F6 Pro batteria certificata: ecco quello che sappiamo al momento

Il database dell’agenzia di certificazione FCC negli USA ha di recente inserito lo smartphone con seriale 23113RKC6G che dovrebbe rappresentare il Poco F6 Pro.

Il seriale in questione è molto simile a quello del Redmi K70 (23113RKC6C): l’unica differenza sta nella lettera finale.

Infatti l’F6 Pro ha seriale con lettera finale G che starebbe per Globale, mentre il Redmi K70 ha seriale con lettera finale C che starebbe per Cina.

Sulla carta quindi il prossimo top di gamma di Poco non sarebbe altro che la versione internazionale del Redmi K70, magari con qualche cambiamento lato fotocamere e design sulla scocca posteriore.

Comunque l’agenzia FCC ha certificato che il Poco F6 Pro utilizzerà una batteria da 5000 mAh.

Sfortunatamente FCC non dichiara altro, ma conosciamo le caratteristiche principali del Redmi K70, già annunciato in Cina a fine novembre 2023.

Ci sono quindi elevate possibilità che il Poco F6 Pro abbia queste caratteristiche hardware:

Display Amoled da 6,67 pollici, risoluzione 1440x3200pixel, 120Hz di frequenza di aggiornamento e luminosità di picco di 4.000 nit (probabilmente con HDR attivato)

Chipset Snapdragon 8 Gen 2

12/16GB di ram con tecnologia LPDDR5X

Da 256GB a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0

Sistema con tripla fotocamera posteriore: 50MP principale con OIS, 8MP Ultra Grandangolare, Macro da 2MP

Fotocamera anteriore da 16MP

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 120W

Sistema operativo Android 14 con software HyperOS

Da ricordare che sul mercato uscirà pure la versione non Pro del Poco F6, che sulla carta dovrebbe essere la versione internazionale del Redmi Turbo 3 annunciato in Cina giusto pochi giorni fa.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

