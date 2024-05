Poco F6 Pro il dopo Poco F5 Pro su GeekBench: le conferme hardware

Il Poco F6 Pro, successore dell’attuale Poco F5 Pro, è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench confermano alcune caratteristiche hardware di precedenti rumors.

Sappiamo che il futuro Poco F6 Pro è molto vicino al suo debutto stagionale, considerato che lo smartphone ha già ricevuto alcune certificazioni tra cui quella dell’agenzia FCC.

Poco F6 Pro individuato su GeekBench: confermate alcune caratteristiche hardware

Sappiamo che il successore del Poco F5 Pro utilizzerà una batteria da 5000 mAh grazie alla certificazione FCC, ma oggi grazie a GeekBench possiamo conoscere il chipset che effettivamente Xiaomi ha scelto per il Poco F6 Pro.

Il database del Benchmark infatti ha inserito il test eseguito dallo smartphone con seriale 23113RKC6G, già individuato in altre certificazioni come la versione internazionale del Redmi K70.

Da quello che è trapelato il prossimo F6 Pro utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm abbinato a 16GB di ram (ma potrebbero essere vendute versioni con 8-12GB e addirittura 24GB di ram).

Come sistema operativo lo smartphone utilizza nativamente Android 14 con HyperOS.

Per i più curiosi il telefono ha raggiunto un punteggio di 1421 in modalità single-core e un punteggio in modalità multi core di 5166 punti nella versione 6.2.2 di GeekBench.

Di fatto queste sono le informazioni confermate e quindi da definirsi ormai ufficiose per il prossimo top di gamma di Poco.

Considerato che però si ipotizza che il Poco F6 Pro sarà la versione internazionale dell’attuale Redmi K70 (che è venduto solo in Cina), possiamo elencare le probabili caratteristiche generali:

Display Amoled da da 6,67 pollici 3200 x 1440 pixel, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco di 4000 nits (con HDR attivo), supporto HDR10+ e Dolbyvision

ram di tipo LPDDR5X e memoria interna di tipo UFS 4.0 (vari tagli fino a 1TB)

Tripla fotocamera posteriore (questa potrebbe variare dato che i telefoni Poco cambiano spesso i sensori fotografici rispetto ai modelli rebrand) con sensore principale da 50MP con OIS, Ultra Grandangolare da 8MP, Macro da 2MP, fotocamera anteriore da 16MP

Altoparlanti stereo ma niente jack da 3.5mm

Batteria da 5000 MAh con supporto alla ricarica rapida da 120W

Considerato comunque che non c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

