Poco F6 Pro prime immagini unboxing con scatola e dettagli

Il prossimo Poco F6 Pro di Xiaomi che arriverà la prossima settimana è stato visto in alcune immagini unboxing con scatola e conferme sui dettagli hardware.

Sappiamo che Xiaomi presenterà i nuovi dispositivi Poco F6 (Pro) in data 23 maggio 2024, ma in anticipo con i tempi il web ci ha regalato le prime immagini unboxing del telefono.

Oltre a questo possiamo confermarvi le principali caratteristiche hardware.

Poco F6 Pro in immagini unboxing: conferme sulle caratteristiche principali

Dalle immagini si può vedere chiaramente che la versione F6 Pro posteriormente ha una grande isola fotografica rettangolare in alto che contiene i sensori fotografici, il flash led e il logo aziendale Poco.

La scocca è nella colorazione nera, ma il telefono dovrebbe uscire in quattro distinte colorazioni: bianco, viola chiaro e verde mare si aggiungeranno.

Come si può vedere la scocca posteriore ha poi una rifinitura con striature marmorizzate.

Nella confezione di vendita oltra al manuale/foglio di garanzia troviamo il caricabatteria da 120W per la ricarica via cavo, lo strumento di espulsione della SIM, c’è una cover protettiva in plastica e il cavo dati/carica di tipo usb type C.

Per quanto riguarda le specifiche l’imballaggio dedicato allo smartphone rivela le principali caratteristiche (che confermano precedenti rumors):

chipset Snapdragon 8 Gen 2,

fotocamera principale da 50MP con OS

display Amoled da 6,67 pollici a 12 bit, 120 Hz, 1.440p

una ricarica rapida da 120 W

bordi in metallo

Di fatto il Poco F6 Pro non è altro che il rebrand internazionale del Remi K70 uscito in Cina qualche settimana fa.

Ma quanto potrebbe costare il Poco F6 Pro in Europa?

Alcuni rumors di un paio di giorni fa affermano che su Amazon la versione da 16GB di ram e 1TB di memoria interna era stato messo a listino (poi tolto) ad un prezzo di 619,99 euro.

Ovviamente considerato che per il momento Xiaomi non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

