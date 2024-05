Poco F6 ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzato anche in Italia il nuovo Poco F6 con Snapdragon 8s Gen 3: le altre caratteristiche principali e il prezzo di vendita.

Dopo aver presentato la versione F6 Pro con chipset Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi si è dedicata alla presentazione delal variante base F6 che utilizza un altro ottimo chipset: lo Snapdragon 8s Gen 3.

Vediamo di scoprire di più su questo Poco F6.

Poco F6 ufficiale in Italia: queste sono le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita

Come vi avevamo segnalato tempo fa il modello F6 è di fatto la versione internazionale del Redmi Turbo 3 commercializzato un paio di mesi prima in Cina.

Display e design

Il modello F6 ha un design più pulito rispetto alla variante F6 Pro, dato che quest’ultima ha una grossa isola fotografica rettangolare.

Sulla versione F6 infatti non troviamo nessuna isola fotografica ma solo gli anelli che avvolgono i due tre sensori fotografici.

Le dimensioni sono pari a 160.5 x 74.5 x 8 mm, per 179 grammi.

Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Nero, Verde, Titanio e la scocca è certificata IP64.

Come display troviamo un pannello Amoled da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 100% DCI-P3 e Dolby Vision.

La risoluzione è 1.5K (2712 x 1220 pixel), raggiunge una luminosità di picco di 2400 nits con HDR e di 1200 nits sotto la luce diretta del sole, ed è protetto con da Corning Gorilla Glass Victus.

Il pannello inoltre utilizza l’attenuazione PWM ad alta frequenza da 1.920 Hz.

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Xiaomi per questo Poco F6 ha scelto lo Snapdragon 8s Gen 3, un Octa-core (1×3,0 GHz Cortex-X4 e 4×2,8 GHz Cortex-A720 e 3×2,0 GHz Cortex-A520) con GPU Adreno 735.

Vengono rese disponibili due versioni di memoria:

8GB di ram LPDDR5X e 256GB di memoria UFS 4.0

12GB di ram e 512GB di memoria interna

Va comunque ricordato che la memoria interna non è espandibile con microSD.

Multimedialità

Posteriormente troviamo una doppia fotocamera:

Principale da 50 MP, f/1,6, (ampio), 1/1,95″, 0,8μm, PDAF, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra Grandangolare da 8 MP, (ultra ampio), 1/4,0″, 1,12μm

La fotocamera anteriore, posizionata nel forellino in alto al centro del display, ha un sensore da 20MP f/2.2, (ampio), 0,8 µm.

Lo smartphone è in grado di registrare video in 4K a 60 fps con la camera principale, mentre la camera selfie è limitata al 1080p.

Lato audio troviamo gli altoparlanti stereo, ma non c’è il jack da 3.5mm per le cuffie cablate.

Connettività

A livello di connettività il Poco F6 è abbastanza completo:

Supporto connessione 5G dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.4 ( AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast)

Chipset NFC

GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c)

Porta ad infrarossi

Porta Usb Type C 2.0 con supporto OTG

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 90W.

Nella confezione di vendita è già incluso il carica batteria da 90W che secondo il produttore cinese permette di ricaricare la batteria da zero a cento in circa 35 minuti.

Come sistema operativo, il telefono esce nativamente con Android 14 e interfaccia personalizzata HyperOS.

Ci si aspetta 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e quattro anni di supporto software per le patch di sicurezza (fino al 2028).

Prezzo e disponibilità in Italia del Poco F6

Per quanto riguarda i prezzi di vendita in Italia, Xiaomi propone questi prezzi a seconda delle varianti di memoria:

versione 8-256GB al prezzo di listino di 449,90 euro

versione 12-512GB al prezzo di 499,90 euro

