Poco F7 caratteristiche e differenze con Poco F6

Xiaomi Poco F7 è ufficiale, queste sono le sue caratteristiche principali e le differenze rispetto al precedente Poco F6: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Il Poco F7 è disponibile all’acquisto in Italia da pochi giorni, e oggi vi segnaliamo le sue caratteristiche principali e le differenze rispetto al precedente Poco F6.

Xiaomi Poco F7 le principali caratteristiche: in che cosa si differenzia rispetto al precedente Poco F6?

Vi evidenzieremo le differenze in grassetto.

Display e Design

Lato design il nuovo F7 posteriormente presenta un nuovo stile più stile “Gaming” rispetto ad un design più classico del modello F6.

Infatti oltre ad un colore bianco e nero è presente uno stile speciale “Snapdragon-themed Cyber“.

In comune con il Poco F6 rimane la colorazione nera, e si perde quella Green e Titanium.

Torna l’isola fotografica rettangolare con bordi arrotondati posizionata in alto a sinistra della scocca posteriore, ad differenza del Poco F6 dove sono presenti solo gli anelli delle fotocamere.

Il nuovo Poco F7 ha dimensioni pari a 163.1 x 77.9 x 8.2 mm e un peso di 215,7 grammi, quindi meno compatto e decisamente più pesante rispetto al Poco F6 (160.5 x 74.5 x 8 mm per 179 grammi).

La differenza di peso è determinata dal fatto che il nuovo F7 ha una scocca in alluminio con rifinitura posteriore in vetro, mentre il modello F6 ha la scocca in plastica.

Inoltre adesso il nuovo modello gode della certificazione IP68 per la resistenza contro l’acqua e la sporcizia in generale, migliorata rispetto all’IP64 del Poco F6.

Altro miglioramento rispetto al modello precedente riguarda il display.

Infatti sul Poco F6 troviamo un pannello Amoled più grande da 6.83 pollici di diagonale (VS 6.67 pollici), cornici più sottili e simmetriche, frequenza di aggiornamento a 120Hz, risoluzione nativa 2772 x 1280 pixel, supporto Dolby Vision e HDR10+, luminosità tipica di 1700 nits (VS 1200 Nits) e di picco fino a 3200 nits (VS 2400 nits).

Il vetro anteriore utilizza la protezione Corning Gorilla Glass 7i, un passo in avanti rispetto al Corning Gorilla Glass Victus.

Processore e memoria

Lato chipset il Poco F7 ottiene il nuovo Snapdragon 8s Gen 4 con processo produttivo a 4nm e GPU Adreno 825, che rispetto allo Snapdragon 8s Gen 3 con GPU Adreno 735 promette prestazioni mediamente superiori di un 25-30% lato CPU e di un 40-45% lato GPU.

Per mantenere il chipset Snapdragon 8s Gen 4 sempre fresco è stato applicato un sitema di dissipazione IceLoop 3D a doppio canale da 6000 mm², il più grande mai installato su un dispositivo Poco.

Vengono utilizzate come sul modello precedente le memorie ram LPDDR5X che adesso però sono almeno pari a 12GB (contro 8 del Poco F6) e come memoria interna troviamo le UFS 4.1 (invece delle UFS 4.o) fino a 512GB.

Non è possibile espandere la memoria interna tramite microSD.

Multimedialità

Per quanto riguarda il comparto multimediale qua non ci sono grandi novità rispetto al Poco F6.

E’ stata migliorata leggermente la fotocamera principale che adesso utilizza un sensore da 50 MP, f/1.5, 26 mm (grandangolo), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS.

Per fare un paragone sul Poco F6 il sensore principale è una fotocamera da 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF multidirezionale, OIS.

La seconda fotocamera, la ultra grandangolare non cambia, rimane un sensore da 8 MP, f/2.2, 15 mm, 1/4.0″, 1.12µm, e lo stesso vale per la fotocamera anteriore da 20 MP, f/2.2, (grandangolo), 1/4.

Entrambi i telefoni possono registrare video in 4K a 60 fps con la principale, e in 1080p con la camera selfie.

Ci sono gli altoparlanti stereo e su entrambi manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività si evidenziano queste novità:

Supporto connettività 5G dual sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, doppia banda (WIFI 7)

Bluetooth 6.0

GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS

Chipset NFC

Porta ad Infrarossi

Impronta digitale sotto il display con sensore ottico

Sensore di prossimità hardware (e non virtuale)

(e non virtuale) Porta USB Type-C 2.0, OTG

Batteria e sistema operativo

Interessanti miglioramenti lato batteria si notano sul nuovo Poco F7.

Infatti su questo smartphone adesso è presente una batteria da 6500 mAh (VS 5000 mAh Poco F6) con supporto alla ricarica rapida via cavo da 90W e la ricarica inversa da 22.5W.

Come sistema operativo il modello F7 esce nativamente con Android 15 e interfaccia HyperOS 2 (Contro Android 14 del modello F6), e sulla carta dovrebbe avere 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza (contro i 3 + 4 anni del modello precedente).

Prezzo e disponibilità in Italia dello Xiaomi Poco F7

Il Poco F7 ha un prezzo di listino in Italia di 449 euro per la versione 12-256GB, e di 499 euro per la versione 12-512GB.

Adesso la versione 12-512GB è acquistabile scontato venduto e spedito da Amazon https://amzlink.to/az0pdsvejUfN9 al prezzo di 419 euro, e la versione 12-256GB al prezzo di 379 euro (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzo e disponibilità potrebbero variare)

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard