Poco F7 Pro ufficiale: prezzo e differenze rispetto a Poco F6 Pro

Xiaomi ha ufficializzato il nuovo Poco F7 Pro in Italia: scopriamo quali sono le principali differenze rispetto al precedente Poco F6 Pro e il prezzo di vendita in Promo.

Dopo la presentazione dei Poco F7 Ultra, Xiaomi ha mostrato anche i più economici Poco F7 Pro che sulla carta sono i diretti successori dei Poco F6 Pro.

Vediamo di capire quali sono i miglioramenti/cambiamenti.

Poco F7 Pro è ufficiale in Italia: cosa cambia rispetto al Poco F6 Pro?

Vi evidenzieremo le differenze in grassetto

Display e Design

Il nuovo F7 Pro risulta essere leggermente più compatto e leggero con dimensioni pari a 160.3 x 75 x 8.1 mm per 206 grammi, contro i 209 grammi e dimensioni pari a 160.9 x 75 x 8.2 mm del precedente F6 Pro.

Entrambi gli smartphone hanno la scocca in allumino con rifinitura posteriore in vetro, ma il nuovo modello ha certificazione IP68 contro la più modesta IP54 del modello F6 Pro per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Il nuovo F7 Pro è acquistabile in tre colori Black, Blue, Silver contro due del modello precedente, e potete notare l’isola fotografica posteriore di forma circolare e non più rettangolare e un posizionamento diverso del flash led rispetto al F6 Pro.

Per quanto riguarda il display troviamo su entrambi il display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione 3200 x 1440 pixel Dolby Vision, HDR10+ e frequenza di aggiornamento 120Hz.

Il nuovo modello ha però una luminosità più alta di picco su tutto il pannello di 1800 nits, contro i 1200 nits del modello precedente.

Migliorata pure la protezione del pannello con tecnologia Gorilla Glass 7i contro la precedente Gorilla Glass 5.

Da notare che lo scanner per le impronte digitali sotto il display adesso ha tecnologia ultrasonica e non più ottica.

Processore e memoria

Il Poco F7 Pro fa un buon salto prestazionale dato che monta il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Più o meno un 25-30% di prestazioni in più, e un miglioramento energetico con consumi più bassi di un 10-15% rispetto al precedente Snadpragon 8 Gen 2 montato sul Poco F6 Pro.

Da sottolineare che il 7 Pro adesso introduce pure un nuovo chipset VisionBoost D7 che permette di utilizzare funzionalità come l’upscaling della risoluzione, aiuta a mantenere frame rate stabili durante le sessioni di gioco e permette lo streaming di contenuti HDR su app come YouTube e Netflix.

Rimane invariata la memoria ram LPDD5X da 12GB e la memoria interna UFS 4.0 da 256 o 512GB già vista sul modello F6 Pro.

Tutti e due i telefoni non hanno la memoria espandibile con microSD.

Multimedialità

Lato multimedialità non ci sono grossi cambiamenti.

Sul Poco F7 Pro rimane infatti la stessa fotocamera principale Light Fusion 800 da 50 MP, f/1.6, 24 mm (grandangolare), 1/1.55″, 1.0µm, PDAF a doppio pixel, OIS e la fotocamera Ultra Grandangolare da 8MP 8 MP, f/2.2.

Si perde invece il sensore Macro da 2MP presente su Poco F6 Pro.

Migliorata la fotocamera anteriore che adesso utilizza un sensore da 20MP e non più da 16MP.

Entrambi i telefoni possono registrare video in 8K a 24 fps o a 60 fps 4K con la camera principale, e video in 1080p con le camere selfie.

Troviamo gli altoparlanti stereo e manca su entrambi il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Le differenze in questo campo sono minime: c’è solo l’aggiornamento al Bluetooth 5.4 invece del Bluetooth 5.3.

Su entrambi troviamo:

Supporto connessione 5G Dual Sim

Porta ad infrarosso

Chipset NFC

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)

Porta Type C

Notiamo l’assenza come sul modello precedente del supporto alle eSIM.

Batteria e sistema operativo

Lato batteria troviamo un miglioramento e un peggioramento rispetto al modello precedente.

Il miglioramento sta nella potenza della batteria che passa a 6000 mAh contro i 5000 mAh del F6 Pro.

D’altro canto adesso la ricarica rapida via cavo del F7 Pro scende a 90W contro i 120W del modello più vecchio.

I tempi di carica completi (da zero a cento)quindi si allungano da 19 minuti del F6 Pro a 37 minuti del nuovo F7 Pro.

Come sistema operativo il Poco F7 Pro esce nativamente con Android 15 e interfaccia personalizzata HyperOS 2.0 (contro Android 14 e Hyper OS 1 di Poco F6 Pro)

Migliora pure il supporto software: Xiaomi per i nuovi modelli adesso garantirebbe 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti patch di sicurezza.

Di fatto il Poco F7 Pro arriverà fino ad Android 19, mentre il Poco F6 Pro si fermerà ad Android 17 dato che ha solo 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch sicurezza.

Prezzo e disponibilità in Italia del Poco F7 Pro

Il nuovo Poco F7 Pro debutta con un prezzo di lancio di 599 euro per la versione 12-256GB e di 649 euro per la variante 12-512GB: sono 20 euro in più rispetto Poco F6 Pro a pari varianti di memoria.

Potete comunque acquistarlo con le offerte early-bird con uno sconto complessivo di 145 euro come segnalato sul nostro canale Telegram HWBrain.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard