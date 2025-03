Poco F7 Ultra compare su GeekBench AI: confermato lo Snapdragon 8 Elite

Il prossimo Xiaomi Poco F7 Ultra è stato individuato nel database di GeekBench AI confermando che utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Elite.

Probabilmente entro la fine di maggio di quest’anno Xiaomi rinnoverà le versioni dei Poco F introducendo i nuovi modelli della serie 7.

Oltre ai modelli base e Pro, pare che quest’anno l’azienda cinese lancerà pure una variante Ultra.

Poco F7 Ultra su GeekBench AI con chipset Snapdragon 8 Elite: i dettagli

Il prossimo Poco F7 Ultra come vi avevamo già detto in passato, dovrebbe essere la variante internazionale del Redmi K80 Pro già ufficializzato in Cina.

Lo smartphone è stato già testato con il numero di modello 24122RKC7G sul famoso Benchmark GeekBench nel test dedicato all’intelligenza artificiale.

Il test evidenzia ottimi punteggi, considerato che il telefono monta il chipset top di gamma Snadpragon 8 Elite di Qualcomm.

GeekBench afferma che il chipset è stato affiancato da ben 16GB di ram ed è già presente il sistema operativo Android 15 che ovviamente sarà personalizzato dalla HyperOS per Poco.

Per i più curiosi questo Poco F7 Ultra ha ottenuto un punteggio di precisione singola pari a 2.667, un punteggio di precisione dimezzata di 2.645 e un punteggio quantizzato di 4.866 punti.

Considerato che il modello F7 Ultra sarà probabilmente in gran parte un remake internazionale del Redmi K80 Pro, possiamo aspettarci queste caratteristiche hardware (o comunque simili):

Display OLED da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione 3200 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nit (su tutto il display)

Batteria da 6000 mAh con ricarica rapida via cavo a 120W e supporto ricarica wireless a 50W

Altoparlanti stereo

Fotocamera principale Light Fusion 800 (f/1.6) da 50MP, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 da 32MP e Teleobbiettivo Samsung S5KJN5 da 50MP con zoom ottico 2.5X

Bluetooth 5.4, chipset NFC, porta ad infrarossi, connessione 5G dual sim, scanner impronte digitale sotto il display ad ultrasuoni

Certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale

Ovviamente dato che Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prodotto, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard