Poco F7 Ultra e F7 Pro: dove seguire l’evento e ricevere coupon da 100 euro

Ecco dove potete seguire l’evento di presentazione dei prossimi Poco F7 Ultra e Poco F7 Pro: la promo di lancio prevede alcuni vantaggi tra cui coupon di 100 euro.

Come vi avevamo informati qualche giorno fa, oggi abbiamo finalmente la conferma che i prossimi Poco F7 Ultra e Poco F7 Pro saranno presentati ufficialmente da Xiaomi il 27 marzo 2025.

Ecco i dettagli per la presentazione e come ottenere un coupon da 100 euro.

Poco F7 Ultra e F7 Pro data di presentazione 27 marzo 2025: ecco dove seguire l’evento

I due nuovi smartphone che strizzano l’occhio alla fascia top di mercato ma con prezzi più economici, verranno presentati durante un evento a Singapore il 27 marzo 2025 alle ore 9.00 italiane.

Potete seguire l’evento in diretta da qua:

Se non conoscete ancora le presunte caratteristiche hardware dei Poco F7 Ultra e F7 Pro, recenti rumors hanno definito le loro specifiche finali, oltre che ai presunti prezzi in Europa.

Come da trazione Xiaomi durante un evento di presentazione di un nuovo prodotto lancia anche una promo che comprende vantaggi e sconti.

Sulla carta gli smartphone usciranno con un prezzo scontato early bird rispetto a quello di listino (aspettiamoci uno sconto di 50-100 euro), eventualmente omaggi, ma in più chi si registrerà all’evento potrà godere anche di un ulteriori vantaggi:

Coupon con sconto aggiuntivo di 50 euro per F7 Pro e di 100 euro per F7 Ultra (cumulativo con l’offerta early bird)

e di (cumulativo con l’offerta early bird) Ottenere 200 MI Point in omaggio sull’account sul sito ufficiale Xiaomi Italia

sull’account sul sito ufficiale Xiaomi Italia Riparazione o sostituzione gratuita in caso di rottura accidentale dello schermo fra 6 mesi di acquisto

