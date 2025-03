Poco F7 Ultra ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo con promo

Xiaomi ha ufficializzato il Poco F7 Ultra uno smartphone con chipset Snapdragon 8 Elite, teleobbiettivo, certificazione IP68 e un prezzo di lancio aggressivo: i dettagli.

Xiaomi con il Poco F7 Ultra punta a convincere quei consumatori che vogliono uno smartphone con prestazioni top, una buona multimedialità senza dover spendere un capitale.

Vediamo quali sono le sue principali caratteristiche.

Poco F7 Ultra ufficiale in Italia: le principali caratteristiche

Display e Design

Il nuovo F7 Ultra si presenta con una scocca in metallo e rifinitura posteriore in vetro con dimensioni pari a 160.3×75.0x8.4mm per 212 grammi di peso.

La scocca è certificata IP68, per la resistenza contro acqua e sporcizia in generale, nei colori nero e giallo.

Il display è un unità Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa 3200 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto allo standard Dolby Vision e Hdr10+, che può raggiungere una luminosità di picco in HDR di 3200 nits.

Si tratta di un display ottimizzato per il gaming: l’oscuramento PWM ad alta frequenza (3.840 Hz) offre 16.000 livelli di luminosità, la frequenza di tocco normale è di 480 Hz ma può arrivare fino a 2.560 Hz quando necessario (in gaming).

Il pannello è protetto da Poco Shield Glass, proprietaria di Xiaomi.

Sotto il display è presente lo scanner per le impronte digitali che in questo caso utilizza la tecnologia ad ultrasuoni.

Processore e memorie

Il telefono come già detto monta il chipset Snapdragon 8 Elite, il meglio che al momento si può montare su un dispositivo con sistema operativo Android.

Xiaomi però ha voluto fare qualcosa in più per i gamers: ha introdotto un chipset parallelo per ottimizzare le prestazioni.

Si tratta del chip grafico dedicato, il VisionBoost D7.

Questo chip da 12 nm può fare l’upscaling, supporta la generazione di frame con AI e la tecnologia Game HDR.

Grazie anche ad un dissipatore con camera a vapore maggiorato, la LiquidCool Technology 4.0, i due chipset congiunti possono garantire prestazioni elevate anche dopo lunghe sessioni di gioco.

Le memorie RAM da 12 o 16GB utilizzano la tecnologia LPDDR5X, mentre le memore interne da 256 o 512GB sfruttano la tecnologia UFS 4.x.

Da sottolineare comunque che la memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

Anche a livello multimediale il Poco F7 Ultra sembra avere delle buone carte da utilizzare.

Lo smartphone si presenta con una tripla fotocamera posteriore:

Principale da 50 MP Light Fusion 800, f/1.6, 24 mm (grandangolo), 1/1.55″, 1.0µm, PDAF a doppio pixel, OIS

Teleobbiettivo da 50 MP, f/2.0, 60 mm, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF (10 cm – ∞), OIS, zoom ottico 2.5x

Ultra Grandangolare da 32 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚

La camera selfie monta un sensore da 32MP.

Con il Poco F7 Ultra si possono registrare video in formato 8K a 24 fps o a 4K a 60 fps con le camere principali, mentre la camera selfie pare che sia limitata al 1080p.

Troviamo poi gli altoparlanti stereo, ma è assente il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività il Poco F7 Ultra è abbastanza completo ma ha un paio di mancanze.

Sono presenti:

Dual Sim 5G

Bluetooth 6.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual band

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)

Porta Type C

Sfortunatamente lo smartphone non ha il supporto alle eSIM e la porta Type C non ha uscita video, caratteristica già vista in altri telefoni con chipset Snapdragon 8 Elite.

Batteria e sistema operativo

Il telefono viene alimentato da una batteria interna da 5300 mAh che supporta una ricarica rapida super veloce via cavo che raggiunge i 120W.

Secondo il produttore il telefono si ricarica da zero a cento in appena 34 minuti.

E’ presente pure la ricarica rapida Wireless che raggiunge una velocità massima di 50W.

Va comunque sottolineato che nella scatola di vendita il caricabatteria da 120W non è compreso e va acquistato a parte.

Per quanto riguarda il sistema operativo, il Poco F7 Ultra esce nativamente con Android 15 personalizzato con la HyperOS 2.0.

Il software sfrutta anche alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, e dovrebbe ottenere almeno un supporto di 4 anni per gli aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di supporto di patch sicurezza.

Disponibilità e prezzo di vendita in Italia del Poco F7 Ultra

Il Poco F7 Ultra è disponibile in due varianti di memoria a questi prezzi di listino:

Versione 12-256GB a 749,90 euro

Versione 16-512GB a 799,90 euro

Al lancio il telefono è in promo con uno sconto di 130 euro (tra coupon, e prezzo ribassato early bird): tutti i dettagli li trovate sul nostro canale Telegram HWBrain.

