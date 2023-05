Poco: lista smartphone aggiornabili alla MIUI 14 entro fine giugno 2023

Poco ha rilasciato la lista degli smartphone che saranno aggiornati ufficialmente alla MIUI 14 entro la fine del secondo trimestre 2023: i dettagli.

Entro la fine di giugno 2013, 11 smartphone Poco saranno ufficialmente aggiornati all’ultima versione software della MIUI 14.

Poco elenca in una lista tutti gli smartphone che riceveranno la MIUI 14 globale entro la fine di giugno 2023

Questo è il comunicato dell’azienda Xiaomi che specifica che tutti gli smartphone coinvolti nella lista sono globali, quindi comprende anche tutti i dispositivi che sono ufficialmente commercializzati anche in Italia.

La lista elenca questi dispositivi:

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F4

POCO F4 GT

POCO M3

POCO M4 5G

POCO M5

POCO X3 GT

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO X4 GT

Se possedete uno di questi smartphone in alcuni potreste aver già ricevuto il nuovo aggiornamento, mentre i altri casi starete ancora aspettando di ricevere l’aggiornamento tramite la classica modalità OTA: in quest’ultimo caso non ci sarà d’attendere ancora molto.

Va comunque specificato che l’aggiornamento alla MIUI 14 non sarà giocoforza con Android 13.

Infatti alcuni di questi dispositivi rimarranno con Android 12, altri invece riceveranno Android 13 con l’aggiornamento alla MIUI 14.

Ad esempio il Poco M3 è in fase di beta testing finale con la MIUI 14 ma con il sistema operativo Android 12.

La stessa cosa capiterà pure al POCO F2 Pro e al POCO X3 NFC che rimarranno con Android 12.

Invece altri dispositivi come il Poco M5 si aggiorneranno alla MIUI 14 con Android 13, e pure i POCO X3 Pro hanno avuto lo stesso trattamento tempo fa.

In tutti i casi quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup completo dei dati più importanti salvati sullo smartphone liberare spazio nella memoria interna se necessario (liberi almeno 4-5GB) iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Fonte: Ufficiale Via Twitter

