Poco M3 Pro 5G 6-128GB prezzo offerta a 149 euro spedizione inclusa con coupon

Lo Xiaomi Poco M3 Pro 5G può essere acquistato in offerta con coupon a partire dal prezzo di 141 euro spedizione inclusa: ecco i dettagli.

Giusto ieri l’altro Xiaomi ha presentato al grande pubblico il suo smartphone 5G più economico di sempre.

Stiamo parlando del Poco M3 Pro 5G. Non lo conoscete? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Poco M3 Pro 5G Globale in offerta coupon: come risparmiare subito anche rispetto ai prezzi di lancio scontati da Xiaomi

Ufficialmente in Italia il modello M3 Pro 5G viene venduto in due varianti:

versione 4-64GB prezzo di listino 199,90 euro (prezzo di lancio 159,90 euro per 48h);

versione 6-128GB prezzo di listino 229,90 euro (prezzo di lancio 199,90 euro per 48h).

Vi segnaliamo che il Poco M3 Pro 5G Globale da 6GB di ram e 128GB di rom nei colori blu, giallo e nero, è acquistabile al prezzo di 149,85 euro (spedito) utilizzando il codice coupon BGEDM3P e seguendo questo LINK.

Se vi interessa la versione 4GB di ram e 64GB di rom, sempre nei tre colori disponibili, il prezzo è di 141,75 euro (spedito) seguendo questo LINK.

Ovviamente consigliamo la versione 6-128GB che ha lo sconto più elevato con un risparmio di oltre 30 euro sul prezzo in promo già scontato di Xiaomi.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o iscrivervi al canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità.

Dettagli su spedizioni, Garanzia, cosa vuol dire smartphone Globale?

Le spedizioni da HK avvengono tramite la EU Priority Line di Banggood che consegna il bene in 15-20 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare le spese di dogana.

La versione 6-128GB ha il colore giallo e blu con hanno spedizione entro il 15 giugno 2021, spedizione 24h per la versione Nera.

Invece per la versione 6-64GB è disponibile il colore blu e nero in magazzino; non presente il colore giallo.

Gli smartphone poi godono di 2 anni di garanzia ufficiale Europa di Xiaomi, oltre a quella classica di 1 anno da parte di Banggood.

Tutti i dispositivi sono Globali, ovvero hanno la rom globale con supporto al multilingua (italiano compreso), ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali, ci sono i servizi e le applicazioni Google, c’è la banda 20 LTE e supporta le bande 5G ufficiali italiane, c’è il carica batteria con presa europea.