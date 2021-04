Poco M3 Pro 5G in arrivo: sarà il rebrand del Redmi Note 10 5G

Xiaomi potrebbe lanciare sul mercato il Poco M3 Pro 5G a livello globale: il realtà sarebbe semplicemente un rebrand del Redmi Note 10 5G.

Vi avevamo informati non molto tempo fa che Xiaomi aveva presentato sul mercato la variante 5G del Redmi Note 10.

Ebbene al momento non abbiamo ancora indicazioni su quando effettivamente questo dispositivo sarà commercializzato in Europa.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G in arrivo? Si tratterebbe di un rebrand del Redmi Note 10 5G

Oggi abbiamo prime informazioni abbastanza attendibili, che l’azienda cinese sta eseguendo il rebrand del Redmi Note 10 5G per proporlo a livello Globale con un nuovo nome commerciale: il Poco M3 Pro 5G.

Sembra infatti che Xiaomi abbia registrato il modello M2103K19G (Redmi Note 10 5G) e il modello M2103K19PG ovvero il Poco M3 Pro 5G.

Lato hardware i due dispositivi saranno di fatto identici, cambierà ovviamente qualcosa lato estetico come il Logo Poco e forse le varianti di colore disponibili.

Considerato l’hardware ufficiale de Redmi Note 10 5G, possiamo quindi aspettarci che il Poco M3 Pro 5G avrà queste caratteristiche principali:

Display LCD IPS da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva a 90Hz;

Chipset MediaTek Dimensity 700 con supporto alla connettività 5G e GPU Mali G67;

Tripla fotocamera posteriore: principale da 48MP, 2MP + 2MP sensore prossimità e macro;

Fotocamera anteriore da 8MP;

Scanner per le impronte digitali montato lateralmente;

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18W;

Dimensioni pari a 161.81 x 75.34 x 8.92mm per 190 grammi di peso.

Al momento Poco non ha rilasciato ancora nessun comunicato ufficiale, quindi al momento non possiamo far altro che aspettare eventuali conferme dal brand di Xiaomi.

Fonte: Via Twitter