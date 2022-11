Poco M4 Pro 5G 6-128GB prezzo a 159,90 euro con coupon pre Black Friday Xiaomi Italia

Disponibili alla vendita i Poco M4 Pro 5G in offerta pre Black Friday con sconto coupon sul prezzo ufficiale per la versione da 6-128GB, spedizione da Xiaomi Italia e garanzia 2 anni.

I Poco M4 Pro 5G tendono ad offrire un buon hardware compatibile con la connettività 5G per la fascia media/economica del mercato, hanno una buona batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W, fotocamera da 50MP con prezzi di listino di 229,90 euro sul sito ufficiale Xiaomi Italia Store per la variante 6-128GB.

Non conoscete ancora questi smartphone? Ecco le loro caratteristiche principali.

Poco M4 Pro 5G in offerta pre Black Friday con sconto e coupon Xiaomi Italia: prezzo a 159,90 euro

Se cercate uno smartphone 5G ma avete un budget limitato, vi segnaliamo questa promozione con il Poco M4 Pro 5G Globale Versione 6-128GB al prezzo di 159,90 euro IVA e spedizione inclusa in offerta pre black friday.

Per ottenere questo prezzo dovete:

inserire il Poco M4 Pro del colore che preferite in carrello seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi applicare il codice coupon CARLOBF o SMARTESTBF (10 euro di sconto su acquisti di almeno 69 euro) utilizzare eventuali Mi POINT per abbassare ulteriormente il prezzo effettuare il pagamento se siete decisi ad acquistarlo

E’ disponibile pure la versione 8-256GB al prezzo di 209 euro applicando gli stessi coupon precedenti!

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Xiaomi Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive non visibili sul sito web).

Dettagli spedizione, garanzia e cosa vuol dire globale/EU?

Questi Poco M4 Pro 5G hanno garanzia ufficiale Italia di 2 anni della stessa Xiaomi.

Inoltre ci sono 15 giorni per il rimborso/reso.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Xiaomi Italia avviene tramite corriere con consegna prevista in 3-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Lo smartphone è versione Globale/EU, ovvero ha rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 20 LTE 4G, il 5G compatibile con le bande Italia, il caricabatteria in confezione ha presa EU.