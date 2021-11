Poco M4 Pro 5G ufficiale: prezzo in Italia e caratteristiche principali

Xiaomi ha annunciato anche per l’Italia il nuovo Poco M4 Pro 5G, il diretto successore del Poco M3 Pro 5G: questo il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Oggi 9 novembre 2021 Xiaomi ha presieduto in evento per l’annuncio del suo nuovo smartphone 5G “economico”: il Poco M4 Pro 5G.

Come già sapevamo da passati rumors, si tratta effettivamente del rebrand globale del Redmi Note 11 commercializzato in Cina.

Rispetto al Redmi Note 11 Cina cambia un pò il design, personalizzato da Poco, ma lato hardware le differenze non ci sono.

Poco M4 Pro 5G: principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita in Italia

Display

Unità LCD IPS da 6,6 pollici di diagonale;

Risoluzione Full HD+ in formato 20:9;

Frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz;

Frequenza di campionamento tocco 240Hz;

Supporto per un’ampia gamma di colori P3.

Processore e memoria

Processore Dimensityy MediaTek 810: Octa -core con frequenza di funzionamento fino a 2,4 GHz;

GPU ARM Mali-G57 MC2;

Processo produttivo a 6nm;

4 GB/6 GB di RAM;

Memoria UFS 2-2 da 128 GB espandibile con MicroSD fino ad 1TB.

Multimedialità

Fotocamera principale da 50MP;

Fotocamera grandangolare da 8MP con 119 gradi d’angolo di visuale;

Camera Selfie frontale da 16MP f/2.0;

Jack da 3.5mm per le cuffie;

Altoparlanti stereo.

Connettività

Supporto alla connessione mobile 5G NR;

Chipset NFC

Wi-Fi AC dual Band

Bluetooth 5.x

Porta USB tipo C

Porta ad infrarossi;

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale.

Batteria

Unità da 5.000 mAh;

Caricabatterie rapido da 33 W (all’interno della confezione).

Sistema operativo

Esce nativamente con Android 11 personalizzato dalla MIUI 12.5 per Poco

Poco M4 Pro 5G prezzo e disponibilità in Italia

I dispositivi sono già disponibili alla vendita in Italia sul sito ufficiale Poco.

La versione base da 4GB di ram e 64GB di rom è in vendita day one in offerta a 199 euro (per 24h) invece di 219 euro.

Invece la versione da 6-128GB è in vendita day one in offerta a 199 euro (per 24h) invece di 249 euro.

Sono disponibili i colori Power Black, Cool Blue e Yellow