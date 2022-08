Poco M5 e M5S in arrivo il 5 settembre 2022: le informazioni

In data 5 settembre 2022 saranno presentati i nuovi smartphone android di fascia media Poco M5 e M5S che dovrebbero arrivare prima in India e forse anche in Europa.

Oggi Xiaomi tramite il suo secondo marchio ha svelato che in data 5 settembre 2022 si terrà un evento in India nel quale saranno presentati due nuovi smartphone con un nuovo chipset Mediatek.

Entrambi i due dispositivi dovrebbero essere con connettività mobile 4G.

Poco M5 e M5S in arrivo a settembre 2022: ecco i dettagli che sappiamo al momento

Entrambi i nuovi smartphone dovrebbero utilizzare il nuovo chipset 4G Mediatek Helio G99,quindi di fatto potrebbero essere un evoluzione hardware degli attuali Poco M4 4G già venduti in Italia.

Il chipset Helio G99 dovrebbe essere affiancato a 4-6GB di ram e un quantitativo di memoria interna di 64-128GB (molto probabilmente espandibili con microSD).

Gli smartphone di fatto dovrebbero essere venduti nei formati di memoria 4-64GB, 4-128GB e 6-128GB: questo determinerà il prezzo di vendita finale.

Come display dovrebbe esserci un unità LCD IPS da 6.58 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+, anche se al momento non viene specificata la frequenza di aggiornamento.

I telefoni dovrebbero essere alimentati da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

La connettività prevedrebbe il Wifi 6, il Bluetooth 5.x, la connettività LTE 4G Dual Sim, il jack da 3.5 mm, la porta USB Type C, lo scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente.

Come sistema operativo presente nativamente Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 13 per Poco.

Non sappiamo quale siano le differenze tra li modello M5 e M5S: probabile che il secondo abbia un comparto fotografico migliorato.

Per quanto riguarda i prezzi, si vocifera che lo smartphone avrà un prezzo di listino in India inferiore alle 15.000 rupie indiane (ovvero meno di 190 euro al cambio attuale).

Ancora sconosciuta l’eventuale disponibilità in Europa/Italia.

Fonte: Notizia ufficiale via Twitter