Poco M5 è regalato a meno della metà del prezzo per lo Xiaomi Fan Festival

Il Poco M5 versione 4-64GB viene venduto per lo Xiaomi Fan Festival a meno della metà del suo prezzo ufficiale: ecco i dettagli.

Continuano le offerte dello Xiaomi Fan Festival sul sito ufficiale, e oggi non possiamo non segnalarvi l’offerta che riguarda il Poco M5 in varie colorazioni.

Non conoscete il Poco M5? Queste sono le sue principali caratteristiche.

Poco M5 il prezzo è sceso sotto i 90 euro: ecco l’offerta Xiaomi Fan Festival

Vi ricordo che il Poco M5 4-64GB ha un prezzo di listino ufficiale di lancio pari a 189,90 euro, ma oggi ve lo potete portare a casa ad appena 89,90 euro IVA e spedizione inclusa.

Per ottenere questi prezzi dovete:

Inserire il Poco M5 4-64GB del colore che preferite in carrello seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi. Riscattare e applicare il coupon sconto 10 euro da questo LINK ufficiale Xiaomi (basta completare la sequenza) Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Xiaomi Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento come da esempio: Utilizzare eventuali MI POINT se ne avete a disposizione (alcuni se ne ottengono semplicemente registrandosi al sito o con eventi) per abbassare ulteriormente il prezzo Effettuare l’eventuale pagamento

Ma le offerte non finiscono qua: ci sono pure i Poco M5 4-128GB e Poco M5S 4-64 e 4-128GB con tagli importanti di prezzo

Infatti potete acquistare il Poco M5 4-128GB vari colori al prezzo di 139,90 euro invece di 209,90 euro utilizzando il codice coupon MXFF30 e seguendo il link precedente.

Invece i Poco M5S possono essere acquistati a partire da 139,90 euro (-70 o 80 euro a seconda della memoria) utilizzando sempre il codice coupon MXFF30 e seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi.

Attenzione! La promo e i codici coupon sono a tempo limitato, inoltre le scorte potrebbero esaurirsi!

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o di seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità.

Dettagli spedizione e garanzia

La spedizione avviane tramite magazzino Xiaomi Italia, con consegna tramite corriere in 3-5 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine.

La garanzia ovviamente è Xiaomi Italia valida per due anni, e inoltre avete tempo 14 giorni per effettuare un eventuale reso/rimborso.

Tutti gli smartphone sono in versione Globale/EU, ovvero hanno la rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno le applicazioni e i servizi Google, supportano il multilingua (italiano compreso), hanno la banda 20 LTE 4G compatibile con le bande Italia, il caricabatteria in confezione ha presa EU.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon