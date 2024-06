Poco M6 4G ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Il Redmi 13 4G è diventato di fatto in Italia il nuovo Poco M6 4G: questo il prezzo di vendita e le caratteristiche principali.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Xiaomi aveva annunciato il nuovo Redmi 13 4G e che non sapevamo se lo smartphone sarebbe arrivato anche in Italia.

Ebbene sembra che l’azienda cinese lo stia proponendo nel nostro paese con il nome di Poco M6 4G.

Poco M6 4G ufficiale in Italia: prezzo di vendita e caratteristiche

Se avete già letto il nostro precedente articolo sul Redmi 13 4G, e quindi conoscete le sue caratteristiche principali, passiamo subito a segnalarvi il prezzo di vendita in Italia del Poco M6 4G.

Lo smartphone sarà commercializzato in due varianti di memoria con i seguenti prezzi di listino:

versione 6-128GB al prezzo di 169,90 euro

versione 8-256GB al prezzo di 189,90 euro

Il Poco M6 4G sarà commercializzato sullo store ufficiale a partire dal 13 giugno 2024 nei colori nero, viola e argento.

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware possiamo fare un riassuntone:

Display LCD IPS da 6.79 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2460 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 90Hz, luminosità massima 550 nits

Chipset Helio G91-Ultra (Octa-Core a 12nm) e GPU Mali-G52 MC2

6-8GB di ram LPDDR4X

128-256GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile con microSD)

Fotocamera posteriore principale da 108MP f/1.75 + Macro 2MP

Fotocamera anteriore da 13MP f/2.45

Registrazione video massimo in 1080p

Batteria interna da 5030 mAh con supporto ricarica rapida a 33W

Connessione Dual Sim 4G, Chipset NFC, Wi-Fi AC dual band, Bluetooth 5.4, Radio FM, GPS, Jack cuffie da 3.5mm, scanner impronte digitali laterale, porta USB Type C 2.0

Dimensioni pari a 168,6 x 76,28 x 8,3mm e un peso di 205 grammi

Sistema operativo Android 14 con Hyper OS

Vi ricordo che abbiamo parlato di recente anche del Poco M6 Plus 5G che potrebbe vedere la luce entro la fine di giugno di quest’anno, ma non si sa ancora se arriverà in Europa.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon