Poco M6 Plus 5G compare sulla Google Play console: i dettagli

Il prossimo Poco M6 Plus 5G è comparso nel database della Google Play Console indicando alcuni dettagli tecnici del prodotto: ecco cosa sappiamo.

Sembra che la serie Poco M6, che al momento ha già tre prodotti disponibili alla vendita a livello globale (ma solo il Poco M6 Pro 4G in Italia), aumenterà il portafoglio dei dispositivi commercializzati.

Infatti nel database della Google Play Console è stato individuato il nuovo Poco M6 Plus 5G.

Poco M6 Plus 5G nel database Google Play Console: ecco cosa sappiamo di questo smartphone

Lo smartphone è stato indentificato con il codice seriale 24065PC95I, che sulla carta indicherebbe che il dispositivo sarà commercializzato in India (la I sta proprio per il paese in questione).

Non si sa quindi se Xiaomi deciderà di commercializzarlo in Europa e quindi anche in Italia.

Il seriale potrebbe indicare anche altre informazioni: il numero 24 e 06 potrebbe infatti indicare che lo smartphone sarà annunciato il 24 giugno 2024.

Ovviamente è solo una supposizione, dato che a volte Xiaomi con i suoi marchi Redmi o Poco ha effettivamente ufficializzato degli smartphone seguendo questi criteri sui codici seriali.

Tornando alle presunte specifiche del M6 Plus 5G, lo smartphone si presenterebbe con il chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 e GPU Adreno 613, abbinato a 8GB di ram.

Ovviamente Xiaomi potrebbe presentare varianti con più ram.

Il display, di cui non sappiamo le dimensioni o la tecnologia utilizzata, avrà una risoluzione nativa di 2460 x 1080 pixel.

Come sistema operativo il telefono debutterà sul mercato con Android 14 e sicuramente avrà l’interfaccia personalizzata HyperOS.

Queste sono tutte le informazioni che la Google Console ha divulgato, quindi per il momento non ci resta che aspettare future indicazioni in merito da parte di Xiaomi.

