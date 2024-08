Poco M6 Plus 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo di vendita

Xiaomi ha ufficializzato il nuovo Poco M6 Plus 5G in India, ma non sappiamo se arriverà anche in Europa: prezzo (India) e caratteristiche principali.

La serie Poco M6 si aggiorna con la nuova variante Plus (dopo la M6 base 4G e 5G e la M6 Pro 4G e 5G).

Lo smartphone debutta sul mercato con un nuovo chipset Qualcomm di fascia medio-bassa e come al solito un prezzo di vendita aggressivo.

Poco M6 Plus 5G le principali caratteristiche da conoscere e il suo prezzo di vendita (in India)

Come già accennato la versione Plus monta il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE.

Si tratta di un Octa-Core (2×2.3 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con processo produttivo a 4nm e GPU Adreno 613.

Al chipset vengono abbinati 6-8GB di ram e 128GB di memoria interna.

La memoria interna è comunque espandibile grazie allo slot per microSD fino ad 1TB.

Il Poco M6 Plus 5G monta un display LCD IPS da 6.79 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2460 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco di 550 nit.

Il vetro protettivo sfrutta la tecnologia Gorilla Glass.

A livello di multimedialità troviamo una fotocamera principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP con pixel binning 9 in 1 e un’apertura f/1,75, abbinato ad un sensore macro da 2MP.

La fotocamera anteriore dedicata ai selfie sfrutta un sensore da 13MP.

L’audio è ok considerato che c’è un altoparlante mono ma è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5030 con supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W.

La connettività presenta:

supporto connessione Dual SIM 5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

Porta ad infrarossi

Scanner per le impronte digitali laterale

Porta Usb Type C.

Non viene mansionato il chipset NFC, forse perché si tratta di una versione destinata all’India; nel caso dovesse arrivare in Europa probabilmente sarà implementato anche il chipset NFC.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 168.6 x 76.3 x 8.3 mm per 205 grammi, scocca in platica e certificazione IP53 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Come sistema operativo il Poco M6 Plus 5G debutta con Android 14 e interfaccia HyperOS.

Xiaomi promette due anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 16) e quattro anni di supporto software per aggiornamenti di sicurezza e funzionalità.

Veniamo al prezzo in India.

Il telefono viene venduto nei colori Misty Lavender, Ice Silver e Graphite Black in due varianti di memoria:

versione 6-128GB a 13.499 rupie indiane (circa 149 euro al cambio attuale)

versione 8-128GB a 14.499 rupie indiane (circa 160 euro al cambio attuale).

In india le vendite inizieranno dal 4 agosto 2024, nel caso arriverà in Europa ve lo faremo sapere.

