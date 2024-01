Poco M6 PRO 4G ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Xiaomi ha ufficializzato in Italia il nuovo smartphone Poco M6 Pro 4G: ecco le caratteristiche hardware e il prezzo di vendita.

Dopo aver presentato i Poco X6 (Pro) 5G, l’azienda cinese ha presentato un nuovo smartphone con solo connettività 4G e come da tradizione prezzo di vendita aggressivo.

Stiamo parlando del Poco M6 Pro 4G.

Xiaomi Poco M6 Pro 4G ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo di vendita

Display e design

Lo smartphone si presenta con un display Flow Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, che presenta bordi sottili e abbastanza simmetrici (più spessa la parte inferiore).

Sotto il display protetto da Gorilla Glass 5 troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Il Poco M6 Pro ha dimensioni pari a 161.1 x 75 x 8 mm, per 179 grammi.

La scocca in plastica è certificata IP54 ed è disponibile nei colori nero, blu e viola.

Chipset e memorie

Xiaomi ha scelto di utilizzare il chipset Helio G99 Ultra, abbinandolo a 8-12GB di ram LPDDR4X e 256-512GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Le memorie sono comunque espandibili, grazie allo slot per microSD.

Multimedialità

La multimedialità prevede una tripla fotocamera posteriore:

Principale da 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine

Ultra grandangolare da 8MP

Macro da 2MP

Nel forellino in alto al centro del display troviamo il sensore da 16MP dedicato alla fotocamera selfie.

Poco ha dotato la fotocamera principale di una funzionalità chiamata Film Camera: sono 12 filtri cinematografici e otto fotogrammi cinematografici “per maggiori opzioni creative e la condivisione di immagini memorabili sui social media”.

L’audio sarà di buon livello considerato che ci sono gli altoparlanti stereo, e c’è pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività e batteria

A livello di connettività oltre alla connessione 4G dual sim, troviamo il chipset NFC, il Wifi AC dual band, la porta ad infrarosso, il Bluetooth 5.2, GPS + GALILEO + GLONASS + BDS.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W (circa 44 minuti per ricaricare da zero a cento la batteria).

Sistema operativo

Come sistema operativo il Poco M6 Pro debutta direttamente con HyperOS basata su Android 14, e riceverà 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di supporto software e patch sicurezza.

Prezzo e disponibilità Poco M6 Pro in Italia

I prezzi in Italia sono pari a 229 euro per la versione 8-256GB, e pari a 299 euro per la versione 12-512GB.

La versione 12-512GB è in offerta early bird -40 euro su Amazon al prezzo di 259 euro:

