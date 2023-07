Poco M6 Pro 5G in arrivo: ecco cosa sappiamo (ma arriverà da noi?)

In arrivo il nuovo Poco M6 Pro che farà il suo in India a breve: ma arriverà anche in Europa? I dettagli conosciuti al momento.

Xiaomi sembra che stia lavorando al lancio del successore dei Poco M5 Pro.

La notizia è stata confermata pure dal direttore di Poco India, Himanshu Tandon, tramite il proprio account Twitter.

Poco M6 Pro 5G in arrivo: di che smartphone stiamo parlando?

Anche se il nome ufficiale non è stato ancora ufficialmente rilasciato, si presume che si chiamerà ufficialmente Poco M6 Pro 5G.

Questo smartphone di recente è stato individuato nel database IMEI con il numero di modello 23076PC4BI.

C’è però da dire che questa serie di smartphone al momento è stata commercializzata solo in India, quindi non è detto che i dispositivi in questione arrivino anche in Europa.

Infatti secondo le indiscrezione questo M6 Pro 5G sarebbe il rebrand indiano del Redmi Note 12R, smartphone che invece dovrebbe arrivare da noi (Europa/Italia) con il nome commerciale di Redmi 12 5G.

Quindi non pensiamo che Xiaomi lancerà in Europa due prodotti con nomi diversi ma che sulla carta avranno le stesse specifiche hardware.

Al massimo i due dispositivi si potranno differenzia per alcune caratteristiche del design, dato che saranno venduti con 2 brand diversi.

Per quanto riguarda invece le specifiche hardware in comune, per i più curiosi si parla di:

Display LCD IPS da 6.79 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e risoluzione FHD+

Chipset Snapdragon 4 Gen 2 (supporto al 5G)

da 4 a 8GB di ram

da 128 a 256GB di memoria interna

Fotocamera principale da 50MP e ultra grandangolare da 50MP

5000 mAh di batteria con supporto alla ricarica rapida fino a 18W

Scanner impronte digitali laterale

Vedremo quale saranno le scelte di Xiaomi in futuro.

Per adesso vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

