Poco M6 Pro 5G ufficiale: le caratteristiche (arriverà in Europa?)

Ufficializzato in India il Poco M6 Pro 5G con il nuovo chipset Snapdragon 4 Gen 2: le altre caratteristiche. Ma arriverà anche in Europa?

Come annunciato tramite comunicato ufficiale una settimana fa, oggi Xiaomi ha ufficializzato in India il Poco M6 Pro 5G, uno smartphone con connettività 5G economico.

Poco M6 Pro 5G le principali caratteristiche principali

Il telefono utilizza un display LCD IPS da 6,79 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, e luminosità massima di 550 nits.

Il display è protetto da Gorilla Glass, ma sfortunatamente Poco non specifica la versione.

Si può notare il forellino in alto al centro dove viene posizionata la fotocamera anteriore dedicata ai selfie da 8MP.

Posteriormente troviamo la doppia fotocamera: principale da 50MP e la 2MP di profondità (inutile).

Interessante notare che sulla carta la scocca posteriore è rifinita in vetro, che conferisce un aspetto più premium, e c’è pure la certificazione IP53 (resistenza agli schizzi d’acqua e alla sporcizia in generale).

Passando ai componenti solo interni, c’è il nuovo chipset Snapdragon 4 Gen 2 associato a due configurazioni di memoria:

4GB di ram e 64GB di memoria interna

6GB di ram e 128GB di memoria interna

La memoria interna comunque rimane espandibile grazie allo slot per schede microSD fino a 1 TB.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 22.5W (caricabatteria incluso nella confezione di vendita).

La connettività sul Poco M6 Pro 5G è tipica degli smartphone Xiaomi di fascia medio bassa:

connessione 5G dual sim

Wifi AC dual band, Bluetooth 5.x

Jack da 3.5mm per le cuffie

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale

Porta USB Type C 2.0

Porta ad infrarossi

Come sistema operativo il telefono debutta direttamente con Android 13 e interfaccia MIUI 14 per Poco.

Poco promette due importanti aggiornamenti della versione Android (quindi fino ad Android 15) e tre anni di aggiornamenti di sicurezza (sulla carta fino al 2026).

Per quanto riguarda i prezzi di vendita in India, il Poco M6 Pro 5G è disponibile nei colori Power Black e Forest Green, a partire da 10.999 Rupie Indiane per la versione 4/64GB (120 euro al cambio attuale), e raggiunge le 12.999 Rupie Indiane per la versione 6-128GB (160 euro al cambio attuale).

Ma questo M6 Pro 5G arriverà in Europa? Al momento non lo sappiamo, considerando che Xiaomi ha lanciato sul mercato pure il Redmi 12 5G che ha di fatto le stesse specifiche di questo smartphone.

Difficilmente vedremo entrambi gli smartphone venduti in Europa, al massimo uno di questi.

