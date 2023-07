Poco M6 Pro: nuovo smartphone 5G super economico in arrivo

I prossimi Poco M6 supporteranno la connettività 5G a differenza della serie M5 che era solo 4G: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

A breve Poco dovrebbe annunciare i suoi prossimi smartphone “economici” che supporteranno la connettività 5G, la conferma arriva tramite una pubblicità ufficiale.

Poco M6 Pro supporteranno il 5G a differenza dei Poco M5 (s): ecco quello che sappiamo

Tramite un banner pubblicitario svelato da Himanhsu Tandon su Twitter (X) abbiamo la conferma dell’arrivo dei prossimi Poco M6 Pro almeno in India.

Il responsabile di Poco India ha infatti confermato che la generazione M6 Pro a differenza della passata M5 supporterà la connettività 5G.

Di fatto i prossimi Poco M6 Pro saranno degli smartphone 5G che punteranno molto sul prezzo di vendita aggressivo.

Va specificato, per chi non lo sapesse, che la serie M6 non è la prima serie con connettività 5G del marchio Poco.

Infatti in passato pure i Poco M3 e M4 avevano anche loro una versione con supporto alla più recente tecnologia di connessione mobile.

Ma considerato che anche in India i Poco M6 Pro saranno 5G, è altamente probabile che gli stessi smartphone verranno venduti anche in Europa con il 5G e con un prezzo di vendita piuttosto basso.

Tuttavia al momento mancano ancora informazioni tecniche al riguardo, e non si sa quale chipset porterà la connettività di nuova generazione su questi smartphone 5G.

Il banner pubblicitario però ci da alcuni dettagli sul presunto design dei prossimi M6 Pro.

Si può notare la configurazione della doppia fotocamera in un’isola dal design piatto, più simile al precedente modello M4 rispetto all’attuale M5 che aveva un’isola in stile visiera rialzata.

Per il resto, prezzo, disponibilità, scheda tecnica, non ci resta che aspettare il comunicato ufficiale da parte del secondo brand dell’azienda cinese nelle prossime settimane.

Fonte: Via Twitter

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon