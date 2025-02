Poco M7 5G in arrivo: certificato su Google Play Console

Sulla Google Play Console è stato inserito il prossimo Poco M7 5G di Xiaomi: ecco i dettagli ufficiosi che sono stati svelati.

Per chi non lo sapesse Xiaomi ha già presentato lo scorso dicembre 2024 il Poco M7 Pro 5G che però al momento non è disponibile all’acquisto in Europa ma solo in alcuni paesi asiatici.

Oggi abbiamo la conferma che la variante non pro sta arrivando grazie alla certificazione sulla Google Play Console.

Poco M7 5G è in dirittura d’arrivo: i dettagli trapelati sulla Google Play Console

Lato design il Poco M7 5G si presenterebbe con delle cornici intorno al display abbastanza sottili nella parte superiore e laterale dello schermo, ma più spesse nella parte inferiore.

Si può notare anche il forellino in alto al centro del pannello dedicato alla fotocamera selfie.

Secondo quando affermato dal database della Google Play Console, il Poco M7 5G monterebbe il chipset Snapdragon 4 Gen 2 con una base di 4GB di ram, ma ci aspettiamo ovviamente varianti con più memoria.

Lo smartphone monterebbe un display con risoluzione HD+ 1640 x 720 pixel, ma sfortunatamente non viene evidenziata la tecnologia del pannello: probabilmente sarà un classico LCD IPS a 90Hz.

Nonostante lo smartphone non è stato ancora presentato, pare che uscirà sul mercato con Android 14 e non Android 15 che è già disponibile da alcuni mesi.

Non sappiamo se Xiaomi deciderà o meno di commercializzarlo anche in Europa, ma considerate le caratteristiche hardware avrà un prezzo di vendita piuttosto economico, sicuramente sotto i 200 euro.

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere tutte le notizie in merito con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

