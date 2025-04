Poco M7 Pro 5G ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzato l’arrivo in Italia da parte di Xiaomi del Poco M7 Pro 5G: ecco le sue principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita.

Dopo averlo ufficializzato in Cina a fine dicembre 2024, oggi abbiamo la conferma che Xiaomi a breve inizierà a vendere pure in Italia il Poco M7 Pro 5G.

Vediamo di conoscere meglio lo smartphone.

Poco M7 Pro 5G è ufficiale in Italia: i dettagli che dovete conoscere

Design e Display

Il nuovo M7 Pro 5G cambia in parte il design posteriore del precedente Poco M6 Pro (4G) con l’aggiunta di un isola fotografica squadrata posizionata in alto a sinistra, mentre rimane il classico forellino in alto al centro del display per la camera selfie.

I bordi intorno al display sono abbastanza sottili nella parte superiore e laterale, mentre nella parte inferiore lo spessore aumenta un po’.

Il telefono ha dimensioni pari a 162.4 x 75.7 x 8 mm per 190 grammi, con una scocca in plastica nei colori Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight e certificazione IP64 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Per quanto riguarda il display è un unità AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz.

IL pannello raggiunge una luminosità tipica di 1200 nit, mentre la luminosità massima raggiunge i 2100 nits.

La protezione è Corning® Gorilla® Glass 5, e sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali con tecnologia ottica.

Processore e memoria

Il Poco M7 Pro 5G monta il chipset Mediatek Dimensity 7025 Ultra un Octa-Core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con processo produttivo a 6nm e GPU IMG BXM-8-256.

Il chipset viene abbinato a 8-12GB di ram LPDDR4X e 256GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

La memoria interna è espandibile con microSD.

Multimedialità

Il comparto fotografico posteriore è composto da una camera principale da 50MP f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da un sensore di profondità da 2MP.

La camera selfie invece da 20 MP, f/2.5, (wide), 1/4.0″, 0.7µm.

Il telefono può registrare video ad una risoluzione massima di 1080P a 30 fps, un fattore un po’ limitante nel 2025.

Sono presenti gli altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos e c’è pure il classico jack d 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connessioni troviamo:

Supporto dual sim 5G

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1

Porta Usb Type C 2.0

Batteria e sistema operativo

Il Poco M7 Pro 5G è alimentato da una batteria con potenza di 5110 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 45W.

Sfortunatamente il caricabatteria non è presente in confezione.

Come sistema operativo lo smartphone debutta sul mercato ancora con Android 14 e interfaccia Hyper OS, ma pare che Xiaomi garantirà almeno 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Prezzo e disponibilità del Poco M7 Pro 5G in Italia

Xiaomi inizierà la vendita effettiva a partire dal 7 aprile 2025, con prezzi pari a 239,90 euro per la variante 8-256GB e prezzo di 259,90 euro per la variante 12-256GB.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard