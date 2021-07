Poco X3 GT arriverà pochi giorni dopo il modello F3 GT: è il Redmi Note 10 Pro 5G cinese

Xiaomi ufficializzerà qualche giorno dopo l’arrivo del Poco F3 GT anche il nuovo Poco X3 GT: ecco quello che sappiamo al momento.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo informato che Poco India aveva rilasciato un banner pubblicitario nel quale si indicava la data ufficiale di presentazione del prossimo Poco F3 GT.

Ma sembra proprio che il secondo marchio di Xiaomi non si limiterà ad annunciare solamente questo smartphone.

Poco X3 GT c’è la data ufficiale: è il Redmi Note 10 Pro 5G in versione internazionale

Infatti l’azienda ha rilasciato un nuovo banner pubblicitario sui social network annunciando l’arrivo anche del Poco X3 GT.

Il modello X3 GT per la precisione verrà mostrato al grande pubblico in data 28 luglio 2021, quindi 5 giorni dopo l’annuncio del F3 GT.

Da quello che sappiamo se il Poco F3 GT è la versione internazionale del Redmi K40 Gaming Edition, il Poco X3 GT sarà invece la versione internazionale del Redmi Note 10 Pro 5G venduto in Cina (da non confondersi con quello venduto già in Europa).

Infatti il Redmi Note 10 Pro 5G supporta la più recente connettività mobile grazie al chipset Mediatek Dimensity 1100, ha memorie ram DDR5 e memorie interne con tecnologia UFS 3.1.

Peccato che non ci sia lo slot per le microSD.

Lato multimedialità sarebbe quindi prevista una tripla fotocamera posteriore:

sensore principale da 48MP;

Ultra grandangolare ad 8MP;

Macro da 2MP.

La fotocamera anteriore utilizza un sensore da 16MP.

Il modello X3 GT avrà poi un display LCD IPS da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto HDR10.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a ben 67W: in 42 minuti si può ricaricare da zero a cento la batteria.

E’ assente il classico jack da 3.5mm ma risulta essere presente il chipset NFC.

Al momento non sappiamo se il Poco X3 GT sarà disponibile alla vendita anche in Europa o solamente nei paesi asiatici come India e Malesia.

Aspettiamoci nuove informazioni durante la presentazione.

Fonte: Via