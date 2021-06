Poco X3 GT: è la versione Globale del Redmi Note 10 Pro 5G Cinese

Secondo recenti rumors il prossimo Xiaomi Poco X3 GT non sarà altro che il rebrand Globale (Europa compresa) del Redmi Note 10 Pro 5G venduto solo in Cina.

Sappiamo da un paio di settimane che Poco, l’altro marchio di Xiaomi, sta lavorando per il lancio di un nuovo smartphone che dovrebbe prendere il nome di Poco X3 GT.

Poco X3 GT debutterà a livello Globale presto: sarà un rebrand del Redmi Note 10 5G venduto in Cina

Secondo recenti rumors, questo X3 GT non sarà un “nuovo” smartphone ma sarà un re-brand del Redmi Note 10 Pro 5G Cinese (da non confondere con quello venduto in già adesso in Europa che è solo 4G).

Considerata questa notizia, che al momento non è stata ancora confermata ufficialmente da Xiaomi, possiamo già delineare un quadro generico delle caratteristiche hardware del Poco X3 GT.

Il telefono dovrebbe debuttare sul mercato con un display da 6.6 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Al suo interno troviamo il chipset Mediatek Dimensity 1100 compatibile con la connettività mobile 5G e con alte prestazioni generali.

Affiancato al chipset ci dovrebbero essere 6/8GB di ram e 128/256GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Lato multimedialità è prevista una tripla camera posteriore:

Principale da 64MP;

Ultra Grandangolare da 8MP;

Macro da 2MP.

Il telefono dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W.

Secondo il produttore considerata la tecnologia, la batteria si ricaricherebbe da zero a cento in appena 42 minuti.

Come sistema operativo ci sarà Android 11 con personalizzazione MIUI 12.5 per Poco.

Non abbiamo informazioni su disponibilità e prezzo di vendita del Poco X3 GT, ma pensiamo che il modello base in Europa avrà probabilmente un prezzo di vendita intorno ai 300 euro.

