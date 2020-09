Poco X3 NFC ufficiale su Xiaomi Mi Italia: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzato oggi, e anche per il mercato italiano, il nuovo Poco X3 NFC di Xiaomi: ecco le principali caratteristiche e il prezzo di vendita di listino.

Dopo un paio di settimane di rumors, oggi 7 settembre 2020 Xiaomi ha presentato anche per il mercato Italia il nuovo Poco X3 NFC, uno smartphone android di fascia media con prezzo aggressivo.

Poco X3 NFC ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche del nuovo smartphone 4G di Xiaomi

Processore e memoria

Il telefono è di fatto il primo smartphone Android con chipset Snapdragon 732G che rappresenta ad oggi il chipset con modem LTE 4G di fascia media più prestante sul mercato.

Per mantenere alte le prestazioni in condizioni più disparate, Xiaomi ha inserito nella scocca un sistema di dissipazione a liquido (LiquidCool Technology 1.0 Plus).

Il sistema di dissipazione è composto da un tubo di calore in rame e un foglio di grafite per un efficace raffreddamento interno.

Al chipset Snapdragon 732G vengono affiancati 6GB di ram LPDDR4X e 64-128GB di memoria interna UFS 2.1, che risulta essere espandibile con microSD fino a 256GB.

Display

Come display Xiaomi ha scelto un pannello LCD IPS da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione FHD+, formato 20:9 e, importante sottolineare, ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz con una frequenza di campionamento tattile di 240Hz.

Multimedialità

Nel pannello è presente pure un forellino posizionato in alto al centro nel quale viene posizionata la fotocamera per selfie con sensore da 20MP con apertura lenti f/2.2.

Sulla scocca posteriore troviamo il modulo fotografico di forma circolare che al suo interno incorpora quattro sensori e un flash LED:

principale da 64MP Sony IMX682 , apertura lenti f/1.73”, tecnologia lenti a 6P;

, apertura lenti f/1.73”, tecnologia lenti a 6P; grandangolare da 13MP, f/2.2, 119 gradi di angolo di visuale;

sensore di profondità da 2MP;

Macro da 2MP.

Per migliorare l’esperienza d’uso dell’utente, Xiaomi ha inserito pure un software avanzato che sfrutta l’intelligenza artificiale come la modalità notturna, il sistema di stabilizzazione software artificiale ShootSteady, Skyscaping 3.0 eccetera.

Si possono registrare video in formato 4K a 30fps e video in super Slow-motion 720P a 960fps.

Da non sottovalutare poi l’esperienza audio del Poco X3 NFC grazie alla presenza degli altoparlanti stereo e il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Batteria e connettività

Il Poco X3 NFC viene alimentato da una batteria interna da 5.160 mAh, la più grande vista sui dispositivi Xiaomi e Poco, che supporta la ricarica rapida via cavo a 33W.

All’interno della confezione è già presente il caricabatteria che supporta tale velocità.

Lato connettività oltre la connessione LTE 4G Dual sim, troviamo il Wifi AC Dual band, il chipset NFC, il Bluetooth 5.1, la porta usb Type C, la porta ad infrarossi, GPS / A-GPS / GLONASS / Beidou, scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale.

Dimensioni, materiali e sistema operativo

Lo smartphone ha una scocca in policarbonato con protezione Gorilla Glass 5 per il display, gode della certificazione IP53 (schizzi d’acqua) e ha dimensioni pari a 165,3 x 76,8 x 9.4 mm e un peso complessivo di 214 grammi.

Come sistema operativo è presente Android 10 che viene personalizzato da Xiaomi con la MIUI 12 per POCO.

Prezzo e disponibilità Poco X3 NFC in Italia

Infine il prezzo di vendita del Poco X3 NFC in Italia:

la variante 6-64GB nei colori nero e blu al prezzo di 229,90 euro ;

nei colori nero e blu al prezzo di ; la versione 6-128GB sempre nei colori nero e blu al prezzo di 269,90 euro.

I nuovi dispositivi di Xiaomi saranno disponibili alla vendita a partire dal 10 settembre 2020 in un evento promozionale a tempo con prezzo ribassato di 30 euro (numero di prodotti disponibile limitato).

La commercializzazione ufficiale inizierà dal 11 settembre 2020 a prezzo ufficiale.