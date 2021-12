Poco X3 Pro campione di vendite durante il Black Friday in Europa su Amazon: Xiaomi lo festeggia

Xiaomi ha annunciato oggi che il Poco X3 Pro è stato di fatto lo smartphone android più venduto su Amazon e in Europa durante il Black Friday: voi ne avete acquistato uno?

Il dirigente esecutivo Senior di Xiaomi, Lu Weibing, ha svelato un importante traguardo raggiunto dall’azienda cinese durante il Black Friday avvenuto negli scorsi giorni in Europa.

Infatti lo smartphone più venduto durante questo periodo da Amazon è stato il Poco X3 Pro.

Poco X3 Pro campione di vendite in Europa durante il Black Friday: ecco i dettagli

Lo smartphone del secondo marchio di Xiaomi è infatti riuscito ad essere il dispositivo più acquistato di sei principali mercati d’Europa tramite la piattaforma Amazon: Spagna, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.

La società ha festeggiato l’evento con un comunicato sui social media evidenziando come il telefono è riuscito a conquistare obbiettivi importanti su mercati difficili come quello dell’Europa.

Noi non tifiamo ovviamente Xiaomi, non siamo di parte, ma vediamo che molte delle nostre notizie riguardante l’azienda cinese (insieme a Samsung) sono le più seguite in assoluto.

Oltre a questo sappiamo molto bene che lo smartphone è stato oggetti di forti sconti durante il Black Friday, prezzi che sono arrivati ad essere più bassi di 180 euro per la versione da 8-256GB!

Sommando l’evento, il prezzo e la fama attuale del marchio non bisogna di certo rimanere troppo sorpresi sul successo commerciale del Poco X3 Pro che già all’annuncio aveva un ottimo rapporto qualità prezzo.

Ma soprattutto vi chiediamo: voi ne avete acquistato uno durante questo periodo? Fatecelo sapere!