Poco X5 5G e Redmi Note 12 5G a meno di 140 euro con lo Xiaomi Fan Festival

Adesso gli smartphone 5G possono essere acquistati a prezzi molto economici, sotto i 140 euro: lo Xiaomi Poco X5 5G e il Redmi Note 12 5G sono un esempio con lo Xiaomi Fan Festival.

Durante lo Xiaomi Fan Festival si possono trovare offerte interessanti soprattutto se avete un budget di spesa basso: diciamo sotto i 150 euro.

Se volete passare ad uno smartphone 5G vi segnaliamo che il Poco X5 5G 6-128GB e il Redmi Note 12 5G 4-128GB adesso sono ai loro minimi storici grazie al coupon Xiaomi Days.

Poco X5 5G e Redmi Note 12 5G si possono acquistare a meno di 140 euro: ecco come fare durante lo Xiaomi Fan Festival

Redmi Note 12 5G: il prezzo scende a soli 127,51 euro

Il Redmi Note 12 5G ha fatto il suo debutto a gennaio 2023 al prezzo di listino di 299 euro, ma adesso è in saldo.

Non conoscete lo smartphone? Queste sono le sue principali caratteristiche:

Display Amoled da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, frequenza 120Hz, luminosità di picco a 1200 Nits

Chipset Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1

Memoria espandibile con MicroSD

Fotocamera Principale Samsung JN1 da 48 MP, f/1.8, (grandangolo), PDAF

Fotocamera 8 MP, f/2.2, (ultragrandangolo)

Fotocamera 2 MP, f/2.4, (macro)

Camera Selfie 13 MP, f/2.5, (ampio).

Connessione 5G dual sim + Bluetooth 5.1 + Chipset NFC + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band + Porta ad infrarosso + GPS, GLONASS, Galileo +

Porta USB Type C, jack da 3.5mm

Scanner per le impronte digitali montata lateralmente

batteria interna da 5000 mAh e ricarica rapida da 33W

Dimensioni pari 165,9 x 76,2 x 8 mm e 188 grammi di peso

Certificazione IP54 (resistenza schizzi d’acqua e polvere in generale)

Ebbene potete acquistare il Redmi Note 12 5G 4-128GB seguendo queste istruzioni:

Colore Grigio al prezzo di 127,51 euro IVA e spedizione inclusa seguendo questo LINK https://ebay.us/aALMST e applicando il codice coupon XIAOMIDAYS24

Il codice coupon va applicato come da immagine di esempio:





Poco X5 5G in saldo: si può acquistare a 135,15 euro

Altro smartphone 5G che adesso è in saldo è il Poco X5 5G 6-128GB che ha fatto il suo debutto a febbraio 2023 con un prezzo di listino di 299,99 euro.

Le principali caratteristiche del Poco X5 5G possono essere così riassunte:

Display Super Amoled da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, frequenza 120Hz, luminosità di picco a 1200 Nits

Chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G

Memoria espandibile con MicroSD

Fotocamera Principale da 48 MP, f/1.8, (grandangolo), PDAF

Fotocamera 8 MP, f/2.2, (ultragrandangolo)

Fotocamera 2 MP, f/2.4, (macro)

Camera Selfie 13 MP, f/2.5, (ampio).

Connessione 5G dual sim + Bluetooth 5.1 + Chipset NFC + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band + Porta ad infrarosso + GPS, GLONASS, Galileo +

Porta USB Type C, jack da 3.5mm

Scanner per le impronte digitali montata lateralmente

batteria interna da 5000 mAh e ricarica rapida da 33W

Dimensioni pari 165.9 x 76.2 x 8 mm e 189 grammi di peso

Certificazione IP53 (resistenza schizzi d’acqua e polvere in generale)

Il Poco X5 5G 6-128GB colore nero si può acquistare al prezzo di 135,15 euro IVA e spedizione inclusa tramite queste istruzioni:

inserite a carello lo smartphone seguendo questo LINK https://ebay.us/Z64uEi e applicate il codice coupon XIAOMIDAYS24

Il codice coupon va applicato come da immagine di esempio:





Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti i tablet in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino Europa con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso (non ci sono costi supplementari).

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Valore coupon: 15%

Sconto massimo per 1 utilizzo: 75 euro

Numero utilizzi: 4 per ogni utente

Sconto massimo per utente: 300€

Fine: 17 aprile 2024 ore 23:59

