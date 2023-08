Poco X5 e Poco F5 con gli Xiaomi Days il prezzo è allettante: ecco quanto risparmiare

I Poco X5 e i Poco F5 grazie agli Xiaomi Day validi fino a fine agosto 2023 adesso hanno un prezzo ancora più conveniente: ecco quanto potete risparmiare rispetto ai listini ufficiali.

Per chi non lo sapesse Xiaomi utilizza il marchio Poco per presentare al grande pubblico smartphone con sistema operativo Android con prestazioni interessanti ma prezzi di vendita concorrenziali.

Ad oggi i Poco X5 e Poco F5 sono gli ultimi arrivati, e qua potete scoprire come risparmiare rispetto ai loro prezzi ufficiali di listino.

Poco X5 e Poco F5: gli Xiaomi Day vi premettono di abbassare ulteriormente il prezzo di vendita

Poco X5 e X5 Pro: smartphone 5G con un budget intorno ai 180-200 euro

Partiamo dalla serie Poco X5 e Poco X5 Pro: se non li conoscete, queste sono le loro caratteristiche principali.

Se puntate a questo smartphone 5G “economico” ma dalle buone prestazioni è il Poco X5 è acquistabile in queste versioni:

Versione 6-128GB : prezzo 177,65 euro IVA e spedizione inclusa (VS 299,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/apAYG8

: prezzo IVA e spedizione inclusa (VS 299,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/apAYG8 Versione 8-256GB: prezzo 203,15 euro IVA e spedizione inclusa (VS 349,99 euro listino al lancio) questo link https://ebay.us/bQam2p

Per ottenere questi prezzi vi ricordiamo di applicare nella sezione checkout di Ebay il codice coupon XIAOMIFESTAGO23.

Se volete invece acquistare il Poco X5 Pro, queste le offerte:

Versione 6-128GB : prezzo 237,15 euro IVA e spedizione inclusa (VS 349,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/S2JcWb

: prezzo IVA e spedizione inclusa (VS 349,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/S2JcWb Versione 8-256GB: prezzo 262,65 euro IVA e spedizione inclusa (VS 399,99 euro listino al lancio) questo link https://ebay.us/S2JcWb

Ovviamente ricordatevi di applicare nella sezione checkout il codice coupon XIAOMIFESTAGO23.

Poco F5 e F5 Pro: alte prestazioni ma prezzo concorrenziale con budget da 300 a 450 euro

Se puntate a smartphone 5G con prestazioni (GPU, CPU) non troppo lontane dai top di gamma, ma prezzi decisamente da fascia media vi consigliamo il Poco F5 (queste le sue caratteristiche principali) o il Poco F5 Pro (le caratteristiche principali).

Ebbene il Poco F5 è acquistabile a queste condizioni:

Versione 8-256GB (solo nero): prezzo 327,25 euro IVA e spedizione inclusa (VS 429,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/6kkwnk

(solo nero): prezzo IVA e spedizione inclusa (VS 429,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/6kkwnk Versione 12-256GB (vari colori): prezzo 352,75 euro IVA e spedizione inclusa (VS 479,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/JSsjUI

Per ottenere questi prezzi vi ricordiamo di applicare nella sezione checkout di Ebay sempre il codice coupon XIAOMIFESTAGO23.

Se puntate a prestazioni top con il Poco F5 Pro (Chipset Snapdragon 8 Gen 1), questo è il modello in promo Xiaomi Days:

Versione 12-256GB: prezzo 454 euro IVA e spedizione inclusa (VS 629,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/1qhzPj

Ovviamente anche in questo caso dovete applicare il coupon XIAOMIFESTAGO23.

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive non visibili sul sito web).

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), il caricabatteria ha presa Europa, c’è il supporto alla banda 20 LTE 4G e il supporto alle Band Italiane per il 5G.

E’ spedito da magazzino Svizzera con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso (non ci sono costi supplementari).

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Il coupon XIAOMIFESTAGO23 ha queste regole:

Valore Coupon: 15%

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 75€

Numero max di utilizzi per utente: 4

Sconto max totale ottenibile per utente: 300€

Fine promo: 31 agosto 2023 ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

