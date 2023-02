Poco X5 e X5 Pro ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche principali

Xiaomi ha ufficializzato anche per il mercato italiano i nuovi Poco X5 e X5 Pro i successori degli attuali Poco X4: prezzo e caratteristiche hardware principali.

Come succede ad inizio anno Xiaomi inizia a rilasciare nuovi prodotti, tra cui smartphone per il mercato europeo: oggi sono stati annunciati i nuovi Poco X5 e X5 Pro.

Poco X5 e X5 Pro ufficiali: prezzo e caratteristiche principali

Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Poco X5 è disponibile in Italia ad un prezzo di listino a partire da 299,90 euro, mentre la versione Pro è acquistabile a partire da 349,90 euro per la versione base da 6-128GB.

Fino al 13 febbraio 2023 i Poco X5 e X5 Pro sono in offerta Early Bird con sconto alla cassa di 50 euro.

Inoltre applicando il codice X5COMMUNITY otterrete un nuovo coupon da 10 euro: di fatto lo sconto complessivo è di 60 euro (il prezzo quindi parte da 239 euro per X5 e 289 euro per X5 Pro).

Trovate tutti i dettagli in questo LINK UFFICIALE XIAOMI.

Poco X5 Pro: caratteristiche principali

Design e display

Il Poco X5 Pro è di fatto il successore diretto dell’attuale Poco X4 Pro, e si presenta con un design più sottile e leggero rispetto al suo predecessore.

Infatti le dimensioni sono pari a 162.9 x 76 x 7.9 mm per 181 grammi di peso.

La scocca è in plastica nei colori Nero Blu, Giallo, mentre il pannello frontale è protetto da Gorilla Glass 5.

C’è pure la certificazione IP53, quindi il dispositivo è protetto contro gli schizzi d’acqua e la sporcizia in generale.

Il display del modello X5 Pro è un pannello AMOLED 1B (1 miliardo di colori) da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel.

Questo pannello supporta la frequenza di aggiornamento a 120Hz, campionamento del tocco di 240 Hz, c’è il Dolby Vision, l’HDR10+ e ha una luminosità di picco di 900 nits.

Processore e memoria

Sul Poco X5 Pro viene montato il chipset Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G con processo produttivo a 6nm, un Octa-Core (1 x 2,4 GHz Cortex-A78 e 3 x 2,2 GHz Cortex-A78 e 4 x 1,9 GHz Cortex-A55) con GPU Adreno 642L.

Al chipset vengono affiancati due varianti di memoria:

6GB di ram LPDDR4X e 128GB di rom UFS 2.2

8GB di ram LPDDR4X e 256GB di rom UFS 2.2

Attenzione: la memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

Lato fotocamere posteriori troviamo:

Fotocamera principale da 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF

Ultra Angolare da 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm

Macro da 2 MP, f/2.4

La fotocamera dedicata ai selfie è un sensore da 16 MP, f/2.4, 1/3.06″ 1.0µm.

Il telefono rispetto alla generazione precedente grazie al chipset più potente adesso permette la registrazione dei video in formato 4K, e l’utilizzo della fotocamera è più veloce (velocità scatto dal 38 al 69% più rapida a seconda del tipo condizione ambientale)

L’audio è garantito dagli altoparlanti stereo, e c’è pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie con filo.

Connettività e sistema operativo

Come connettività troviamo:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.2

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale

accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola

Connettività 5G

Porta USB di tipo C 2.0, OTG

Lo smartphone esce sul mercato con la versione Android 12 personalizzata con MIUI 14.

Batteria

Il Poco X5 Pro viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta:

ricarica rapida via cavo fino a 67W

ricarica inversa a 5W

Poco X5: le principali caratteristiche

Il Poco X5 assomiglia molto di più ad un ipotetico Poco X4 Pro, ma abbassa il prezzo di listino.

Le dimensioni sono pari a 165.9 x 76.2 x 8 mm per 189 grammi, la scocca è in plastica e certificata IP53.

E’ disponibile nei colori Verde, Blu, Nero.

Il pannello è un unità AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, protezione Gorilla Glass 3 e luminosità di picco fino a 1200 Nits.

Al suo interno come processore troviamo lo Snapdragon 695 5G abbinato a 6-8GB di ram e 128-256GB di memoria interna (anche in questo caso non espandibile).

La multimedialità si presenta con una tripla fotocamera posteriore:

Principale da 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF

Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4″, 1.12µm

Macro da 2 MP, f/2.4

Come fotocamera anteriore troviamo un sensore da 13 MP, f/2.5.

La registrazione video è ancorata al 1080P, troviamo il jack da 3.5mm ma gli altoparlanti non sono stereo.

La connettività presenta il Wifi 5, il Bluetooth 5.1, lo scanner per le impronte digitali laterale, il chipset NFC, la porta ad infrarossi, i vari GPS e la porta USB Type C oltre alla connessione 5G.

Il Poco X5 viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 33W.

Come sistema operativo troviamo Android 12 con MIUI 13 per Poco.

