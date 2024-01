Poco X6 5G si mostra in un primo video unboxing: design e specifiche

Il Poco X6 5G si mostra in un primo video unboxing dal video svelando il design definitivo e confermando le specifiche hardware principali.

Vi avevamo già segnalato che in data 11 gennaio 2024 Xiaomi presenterà anche per il mercato Italiano la nuova serie Poco X6 (Pro) e Poco M6 Pro.

Oggi possiamo vedere dal vivo il Poco X6 5G grazie ad un primo video unboxing

Poco X6 5G si mostra in un primo video unboxing in due colorazioni disponibili

Come potete vedere dal video il Poco X6 5G verrà venduto nella scatola di colore gialla tipica di Poco, e al suo interno troverete il caricabatteria ufficiale da 67W, il cavo dati e una custodia protettiva in silicone.

Gli smartphone mostrati sono nella classica colorazione nera e bianca.

POCO X6 5G unboxing of White & Black color options. Specs:

– 6.67" AMOLED, 1.5K, 120Hz

– Snapdragon 7s Gen 2

– 64MP + 8MP + 2MP

– 16MP

– 5100mAh, 67W

– Android 13, MIUI 14 pic.twitter.com/X87vAyMKV1 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 4, 2024

Lato design questo X6 5G riprende il Redmi Note 13 Pro già ufficializzato in Cina, solo che sulla scocca posteriore a destra dell’isola fotografica compare il logo POCO.

L’informatore che ha diffuso il video ha confermato le specifiche hardware del nuovo smartphone, che saranno molto simili al Redmi Note 13 Pro.

Troviamo infatti il display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 120Hz.

C’è il chipset Snapdragon 7s Gen 2, la batteria è un unità da 5100 mAh con ricarica rapida a 67W.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 64MP con OIS, 8MP ultra grandangolare e 2MP Macro.

Il sensore dedicato agli scatti selfie è invece da 16MP.

Lo smartphone uscirà sul mercato con Android 13 e interfaccia personalizzata MIUI 14, ma dovrebbe ricevere la HyperOS entro la fine del primo trimestre 2024.

Per adesso non abbiamo ancora indicazioni sul prezzo di vendita in Italia: ma tra poco meno di 5 giorni sapremo tutto.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon