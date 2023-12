Poco X6 5G spunta su GeekBench: le prime conferme hardware

Il prossimo Poco X6 5G è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench, confermando che sarà la versione internazionale del Redmi Note 13 Pro 5G già venduto in Cina.

Qualche giorno fa vi avevamo informato sul fatto che Xiaomi sta lavorando per l’uscita del prossimo Poco X6 5G, che sulla carta dovrebbe essere la versione internazionale del Redmi Note 13 Pro 5G.

Poco X6 5G primo Benchmark su GeekBench, confermate alcune caratteristiche hardware

Oggi GeekBench ha confermato le principali caratteristiche del Poco X6 5G, evidenziando nuovamente similitudini con il Redmi Note 13 Pro 5G.

Lo smartphone segnalato con modello numero 23122PCD1G, lo stesso seriale individuato in passato nel codice sorgente del software MIUI e nel GSMA IMEI Database, evidenzia:

Chipset Snapdragon 7s Gen 2 (Octa-Core funzionante alla frequenza massima di 2,40 Ghz)

12GB di ram

Sistema operativo Android 13

Sono le stesse specifiche utilizzate dal Redmi Note 13 Pro 5G che oltre a questo utilizza:

display AMOLED da 6,67 pollici, 12 bit di colore nativo, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e 1800 nits di luminosità di picco

scanner per le impronte digitali sotto il display

Fotocamera principale da 200MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), apertura f/1.7 + 8MP Ultra grandangolare + 2MP Macro

Fotocamera anteriore da 16MP

Batteria da 5100 mAh con ricarica rapida via cavo a 67W

Bluetooth 5.2, Wi-Fi AC dual band, Chipset NFC, porta ad infrarossi, Porta USB Type C 2.0, GPS etc..

Questa sarebbe la versione 5G del Poco X6, ma alcuni rumors affermano che Xiaomi potrebbe presentare pure una versione 4G del dispositivo anche se pensiamo che quest’ultima versione non sarà commercializzato in Italia ma solo in paesi in via di sviluppo.

Ovviamente per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi prendete tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter X

