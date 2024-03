Poco X6 Neo Ufficiale: caratteristiche principali e prezzo (in India)

Ufficializzato il nuovo Poco X6 Neo: ecco le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita (in India al momento).

Un altro smartphone della serie X6 di Poco si è aggiunto nel portafoglio prodotti del secondo marchio di Xiaomi, e per adesso sarà commercializzato in India.

Stiamo parlando del Poco X6 Neo: conosciamolo un po’ meglio.

Poco X6 Neo ufficiale: i dettagli principale da conoscere e il prezzo di vendita

Il nuovo smartphone di Poco non è proprio una novità, considerato che si tratta della versione internazionale del Redmi Note 13R Pro commercializzato già da alcune settimane in Cina.

Di fatto le uniche differenze si trovano nel design della scocca posteriore (personalizzata con logo POCO), dato che le specifiche hardware sono identiche.

Lo smartphone si presenta con un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, 1000 nits di luminosità massima e protezione Gorilla Glass 5.

In alto al centro del display troviamo il classico forellino dedicato alla fotocamera anteriore da 16MP.

Posteriormente l’isola fotografica rettangolare posizionata nella parte alta della scocca, troviamo la doppia fotocamera con sensore principale da 108MP e un sensore macro da 2MP (affiancati da un flash led).

Troviamo gli altoparlanti stereo certificate Dolby Atmos, e il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Al suo interno l’azienda cinese ha scelto il chipset Mediatek Dimensity 6080 che supporta la connessione 5G, abbinato a 8-12GB di ram e fino a 256GB di memoria interna.

Il telefono viene alimentato da una batteria da 5000 mAh e c’è il supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W.

A livello di connettività oltre la connessione 5G Dual sim, c’è la porta ad infrarosso, vari GPS, la porta USB Type-C 2.0, lo scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, il Bluetooth 5.3.

Il Poco X6 Neo è commercializzato in tre distinte colorazioni, Astral Black, Horizon Blue, Martian Orange certificate IP54 ad un prezzo di listino in India a partire da 15.999 rupie indiane (circa 176 euro) che raggiunge 17.999 rupie (198 euro) per la versione con più memoria.

Non sappiamo quando e se sarà commercializzato pure in Europa.

