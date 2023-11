Poco X6 Pro 5G forse sarà la versione internazionale del Redmi K70E

Prime conferme sottolineano che il Poco X6 Pro 5G dovrebbe diventare la versione internazionale del Redmi K70E, che sarà commercializzato a breve in Cina: i dettagli.

Non è certo la prima volta che Xiaomi utilizza sostanzialmente le stesse caratteristiche hardware per uno smartphone, che poi viene commercializzato in varie parti del mondo con un nome diverso.

Oggi abbiamo le prime conferme che alla fine il prossimo Poco X6 Pro 5G non sarà altro che un re-brand internazionale del Redmi K70E in arrivo a breve in Cina.

Poco X6 Pro è il Redmi K70E internazionale: ecco cosa sappiamo

Grazie ad una certificazione dell’agenzia NBTC in Tailandia è stato individuato un modello con seriale 2311DRK48G con il nome commerciale di Poco X6 Pro 5G.

Il seriale come potete leggere finisce con la lettera G, che sta per Globale.

Il Redmi K70E è stato precedentemente certificato con il seriale aziendale 2311DRK48C dove la C sta per Cina, e con seriale 2311DRK48I dove la I sta per India.

Di fatto abbiamo le prime certezze che il telefono K70E sarà venduto in Europa e quindi in Italia con il secondo marchio Poco.

Del Redmi K70E conosciamo già alcuni dettagli, dato che in Cina alcuni banner pubblicitari ne hanno già elencato alcune caratteristiche hardware.

Secondo quanto sappiamo, il K70E monterà un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1.5K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oscuramento PWM a 1.920 Hz, luminosità di picco di 1.800 nits, profondità di colore a 12 bit e anche un sensore di impronte digitali incorporato.

Come chipset utilizzerebbe un Dimensity 8300-Ultra abbinato fino a 16GB di ram LPDDR5X, e fino a ben 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 90W.

Nonostante l’importante batteria da 5500 mAh lo spessore dello smartphone non dovrebbe superare gli 8.05mm.

Sono caratteristiche hardware molto importanti, bisognerà vedere se resteranno le stesse anche sul prossimo X6 Pro di Poco.

Infatti per adesso non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

