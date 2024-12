Poco X7 e X7 Pro c’è la data di lancio in Italia: la promo con coupon

Xiaomi ha svelato la data di lancio ufficiale in Italia dei prossimi Poco X7 e X7 Pro: ci sarà un offerta di lancio con coupon e altro! I dettagli svelati.

Alla fine i successori degli attuali Poco X6 e X6 Pro saranno svelati ufficialmente da Xiaomi ad inizio gennaio 2025, anche se per il momento l’azienda cinese non ha svelato le loro caratteristiche hardware.

Ebbene i prossimi smartphone della serie Poco X7 saranno svelati da Xiaomi in data 9 gennaio 2025 alle ore 13.00 italiane.

L’evento si terrà online e quindi sarà seguibile sui mezzi social dell’azienda cinese.

Sfortunatamente Xiaomi non ha ancora svelato il prezzo di lancio dei due nuovi smartphone, ma possiamo immaginarsi che ci sarà uno sconto early bird sul prezzo di listino e forse qualche regalo associato alla vendita.

Comunque per tutti coloro che sono interessati ai nuovi smartphone di Poco già a partire da oggi e fino al 9 gennaio 2025 c’è una pagina dedicata alla promozione di questi due smartphone.

Per chi si registrerà all’evento ci sarà in omaggio un COUPON del 10% per uno sconto aggiuntivo al prezzo di lancio dei Poco X7 e X7 Pro.

Si potranno ottenere anche 50 MI POINT (la moneta per abbassare i prezzi e ottenere coupon sullo store ufficiale Xiaomi Italia).

Per i dettagli su Coupon e MI POINT in regalo per la promo Poco X7 e X7 Pro potete seguire il nostro canale TELEGRAM HWBRAIN.

