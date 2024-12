Poco X7 e X7 Pro specifiche svelate: confermato il design

Svelate le principali caratteristiche hardware dei prossimi Poco X7 e X7 Pro: confermato il design con nuove immagini render ufficiose.

Non sappiamo ancora con precisione quando Xiaomi presenterà i prossimi smartphone Poco X7 e X7 Pro, ma oggi abbiamo dettagli più completi sulle loro caratteristiche hardware.

Oltre a questo nuove immagini render confermano il design di passati rumors.

Poco X7 e X7 Pro ecco le loro presunte caratteristiche hardware finali: confermato pure il design

Poco X7: le caratteristiche svelate

Da quello che è trapelato il Poco X7 si presenterà con un display Amoled da 6.67 pollici d diagonale con risoluzione nativa 1.5K e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Come protezione Xiaomi dovrebbe utilizzare il Gorilla Glass Victus 2.

Al suo interno ci sarebbe il chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra abbinato ad un massimo di 12GB di ram e 512GB di memoria interna (probabilmente ci sarà pure una versione 8-256GB).

La scocca dello smartphone è certificata IP68, quindi resistente all’acqua e alla sporcizia in generale, e il tutto sarebbe alimentato da una batteria interna da 5110 MAh con supporto alla ricarica rapida a 45W.

La fotocamera principale del Poco X7 sarebbe un sensore da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e con zoom 2X, mentre la camera selfie monterebbe un sensore da 20MP.

Alcune specifiche del Poco X7 Pro: i dettagli

La versione Pro utilizzerebbe il nuovo chipset Dimensity 8400 Ultra di Mediatek, ovvero una versione depotenziata del Dimensity 9400.

Per mantenere basse le temperature di esercizio Xiaomi utilizzerebbe la tecnologia LiquidCool 4.0 per il sistema di dissipazione.

Come display ci sarebbe lo stesso pannello già visto sul modello X7 ma la luminosità sarà maggiorata, e supporterà una frequenza di campionamento del tocco di 2.560 Hz.

Cambia la protezione dello schermo che sarebbe affidata alla tecnologia Gorilla Glass 7i, mentre la scocca gode della stessa certificazione IP68.

La fotocamera principale del modello Pro sarebbe anch’essa da 50 MP con OIS e apertura lenti f/1.5: si tratterebbe del sensore Sony IMX882.

Lo smartphone sarebbe in grado di registrare video in formato 4K a 60 fps e potrà sfruttare sia la stabilizzazione ottica OIS che quella elettronica EIS.

Come batteria si parla di un unità da 6000 mAh che supporterebbe la ricarica rapida via cavo a 90W: ci vorrebbero giusto 42 minuti per la ricarica da zero a cento.

Poco X7 Pro utilizzerà nativamente la versione HyperOS 2.0 quindi uscirà direttamente con Android 15.

Ovviamente al momento Xiaomi deve annunciare entrambi gli smartphone, quindi vi preghiamo di prendere tutte le informazioni in merito con il giusto distacco emotivo.

Fonte: X (Twitter 1) e X (Twitter 2)

