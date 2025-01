Poco X7 e X7 Pro ufficiali in Italia: prezzo e differenze caratteristiche

Ufficiali in Italia i nuovi Poco X7 e X7 Pro: vediamo di scoprire le loro caratteristiche (le differenze) e il prezzo di vendita nel nostro paese.

Disponibili all’acquisto in pre-vendita da un paio di giorni, i Poco X7 e X7 Pro sono i due nuovi smartphone android di fascia media con prezzi aggressivi di Xiaomi.

Scopriamo le differenze.

Poco X7 e X7 Pro ufficiali: differenze tra di loro e prezzo di vendita in Italia

Le principali differenze tra i due smartphone saranno evidenziate in grassetto.

Display e design

Lato design gli smartphone si presentano un po’ differenti.

La scocca posteriore del modello X7 Pro ha un isola fotografica più piccola di forma rettangolare allineata in alto a sinistra con flash led affiancato.

Sul modello X7 invece l’isola fotografia posteriore è più evidente, di forma quadrata con angoli arrotondati e posizionata in alto al centro ed incorpora pure il flash led.

Entrambi gli smartphone hanno una scocca in plastica o in eco pelle a seconda del colore: Nero/Giallo, Bianco, Verde, per X7 Pro e Nero, Verde, Argento per X7.

Cambiano anche in parte le dimensioni: 160,8 x 75,2 x 8,3 mm e 195-198 grammi di peso per X7 Pro, mentre X7 ha dimensioni pari a 162,3 x 74,4 x 8,4 mm e 185,5-190 grammi di peso.

Tutti e due gli smartphone godono della certificazione IP68 e IP69 per la resistenza all’acqua, alla sporcizia e alle alte temperature.

Per quanto riguarda il display i due dispositivi hanno in comune un pannello Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione 2712 x 1220 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10+ e DolbyVision.

Da sottolineare che il display del Poco X7 Pro ha una luminosità di picco (HDR) di 3200 nit, mentre il modello X7 ha una luminosità massima di 3000 nit.

Inoltre la protezione del display per il modello Pro è affidata al Gorilla Glass 7i, mentre per la versione non Pro al Gorilla Glass Victus 2.

Tutti e due gli smartphone hanno lo scanner per le impronte digitali ottico sotto il display.

Processore e memoria

In questo campo cambia abbastanza la situazione.

Il Poco X7 Pro utilizza infatti il nuovo chipset Mediatek Dimensity 8400 Ultra a 4nm, un Octa-Core (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) con GPU Mali-G720 MC7.

Invece la versione non pro si deve accontentare del chipset Mediatek Dimensity 7300 Ultra a 4nm, un Octa-Core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G615 MC2.

Il quantitativo di ram parte per entrambi i modelli da 8GB e raggiunge massimo i 12GB; lo stesso vale per la memoria interna che parte da 256GB e raggiunge al massimo i 512GB.

Cambia però la tecnologia: ram di tipo LPDDR4X e memoria interna di tipo UFS 2.2 per il Poco X7, mentre il modello X7 Pro gode della ram LPDDR5X e della memoria interna UFS 4.0.

Da sottolineare che entrambi gli smartphone non hanno lo slot di espansione per la microSD.

Multimedialità

I due dispositivi condividono lo stesso sensore posteriore principale Sony IMX882 da 50 MP, f/1.5, 26 mm (grandangolare), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS e la stessa fotocamera Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 15 mm, 1/4.0″, 1.12µm.

Il modello X7 ha in più una fotocamera macro da 2MP f/2.4.

Identica pure la fotocamera per scattare foto selfie: è un sensore da 20 MP, f/2.2, 25mm (grandangolo), 1/4.0″, 0.7µm.

I video possono essere registrati in 4K a 60 fps solo sul modello X7 Pro, mentre il modello X7 si deve accontentare di video in 4K a 30 fps.

Tutti e due gli smartphone hanno gli altoparlanti stereo, e manca il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività pare non ci siano differenze di rilievo tra i due smartphone:

Connettività 5G dual Sim

Bluetooth 5.4

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Chipset NFC

Porta ad Infrarossi

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Porta USB di tipo C 2.0

Batteria e sistema operativo

Altre importanti differenze si possono notare per la potenza e la ricarica rapida della batteria.

Il Poco X7 Pro ha una batteria da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 90W (circa 42 minuti per la ricarica da zero a cento).

Invece il modello X7 ha una batteria da 5110 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo limitata a 45W (52 minuti da zero a cento).

Il modello X7 Pro esce nativamente sul mercato con Android 15 e HyperOS 2.0 con funzionalità AI come AI Erase Pro, AI Image Expansion, AI Film, AI Interpreter, AI Notes e AI Recorder.

Invece il modello X7 parte con Android 14 e HyperOS senza funzionalità AI che potrebbero arrivare solo con il successivo aggiornamento ad Android 15.

Pare che Xiaomi garantirà almeno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 o 5 anni di patch di sicurezza su entrambi gli smartphone.

Prezzo e disponibilità in Italia dei Poco X7 e X7 Pro

I Poco X7 hanno un prezzo di vendita a partire da 299,99 euro, mentre i Poco X7 Pro saranno proposti a partire da 369,99 euro nella configurazione base di 8GB di ram e 256GB di memoria interna.

