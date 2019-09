PocoPhone F1 prime conferme sull’arrivo della MIUI 11

PocoPhone F1 secondo recenti conferme ufficiale otterrà l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 11: ecco le informazioni in merito.

Con l’annuncio dei nuovi top di gamma Mi 9 Pro e Mi Mix Alpha, Xiaomi ha annunciato al grande pubblico anche l’arrivo della nuova interfaccia personalizzata MIUI 11.

Oltre alle novità della nuova interfaccia, l’azienda cinese ha redatto una prima road-map ufficiale con la lista dei dispositivi che otterranno tale aggiornamento.

Tra di questi però non compariva il PocoPhone F1.

PocoPhone F1: confermato l’arrivo dell’aggiornamento MIUI 11 globale

Oggi però il capo della divisione Globale del Poco F1, Alvin Tse, tramite un comunicato via Twitter ha informato tutti i consumatori che anche il PocoPhone F1 riceverà l’aggiornamento alla MIUI 11.

Il direttore ha giustificato l’assenza del dispositivo nella lista ufficiale di Xiaomi solamente perché quella lista riguardava i dispositivi commercializzati in Cina.

Il PocoPhone F1 infatti è un dispositivo che non è presente nel mercato cinese, ma viene venduto solo in altri paesi asiatici e in Europa.

Considerato che l’aggiornamento alla MIUI 11 inizierà in Cina a partire dalla metà di ottobre di quest’anno, Alvin Tse ha affermato che il nuovo software sarà diffuso sul modello F1 qualche settimana dopo con il rilascio globale.

Se avete quindi acquistato uno smartphone Poco tranquillizzatevi: Xiaomi non vi abbandonerà ancora!

Fonte: Via Twitter