PocoPhone F2 Pro (Redmi K30 Pro) prezzo svelato in Europa? I dettagli

La versione internazionale del Redmi K30 Pro dovrebbe prendere il nome di PocoPhone F2 Pro: questo è il prezzo che sarebbe trapelato per l’Europa.

E’ passato un bel po’ di tempo dal lancio del primo PocoPhone F1, e nel 2019 l’azienda acquistata da Xiaomi non ha presentato nessun nuovo dispositivo.

Come promesso nel 2020, Poco si è fatta sentire presentando al momento il Poco X2 in India, che è un re-brand del Redmi K30 annunciato da Xiaomi in Cina.

PocoPhone F2 Pro sarebbe la versione internazionale per l’Europa del Redmi K30 Pro 5G: ecco il presunto prezzo di vendita

Oggi alcune fonti provenienti dal Portogallo, affermano che Poco è in procinto di lanciare in Europa il proprio smartphone android top di gamma con connettività 5G.

Stiamo parlando del PocoPhone F2 Pro che anche in questo caso sarà un re-brand di un altro smartphone di Xiaomi: il Redmi K30 Pro 5G. (per conoscere le caratteristiche hardware).

Al momento l’informatore non ha dichiarato nulla su quando effettivamente Poco annuncerà per l’Europa il suo nuovo smartphone 5G, ma considerato che il dispositivo è già pronto, perché prodotto da Xiaomi, potrebbero passare poche settimane al lancio ufficiale.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, la fonte è stata abbastanza chiara:

la versione base da 6GB di ram e 128GB di memoria interna sarà venduta ad un prezzo di listino di 649 euro ;

sarà venduta ad un prezzo di listino di ; il modello con 8GB di ram e 256GB di rom sarà invece venduto ad un prezzo di listino pari a 749 euro.

Sono prezzi di circa 150 euro inferiori rispetto allo Xiaomi Mi 10 e di circa 250 euro in meno rispetto allo Xiaomi Mi 10 Pro in Italia, che rimane il vero top di gamma 2020 dell’azienda asiatica.

Va sottolineato che in Portogallo i prezzi medi dei cellulari sono più alti della media europea, quindi potrebbero essere in linea con quelli per il mercato italiano.

Per questo prezzo il PocoPhone F2 Pro in breve offrirà queste caratteristiche:

Smartphone con connettività 5G grazie al chipset Snapdragon 865;

Display Super Amole da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, HDR10+;

Quadrupla fotocamera posteriore: principale da 64MP, 13MP grandangolare, 5MP teleobiettivo, 2MP di profondità;

Fotocamera anteriore per selfie da 20MP a POP UP;

Batteria interna da 4700 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 33W;

Wifi 6, Bluetooth 5.1, chipset NFC, porta ad infrarossi, jack da 3.5mm, scanner per le impronte digitali sotto il display, porta usb Type C.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo!

Fonte: Via