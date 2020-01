PocoPhone X2 la data ufficiale! Display a 120hz e fotocamera da 64MP

Svelata la data ufficiale dell’annuncio del prossimo PocoPhone X2 che si terrà i primi di febbraio 2020: primi dettagli su display e fotocamera principale.

Dopo un anno di assenza in termini di novità, Poco (uno dei marchi secondari di Xiaomi) ha ufficializzato che in data 4 febbraio 2020 sarà annunciato un nuovo smartphone.

PocoPhone X2 data annuncio svelata: ecco le principale caratteristiche conosciute

Il dispositivo in questione prenderà il nome di PocoPhone X2 e punterà su determinate caratteristiche:

Refresh rate elevato del display per sessioni Gaming di alto livello; Processore Qualcomm con sistema di raffreddamento a liquido avanzato; Fotocamera principale con sensore Sony di ultima generazione.

Più nello specifico da quello che è trapelato sembra che questo PocoPhone X2 monterà un display con un refresh rate che sarà impostabile a 120hz, a 90hz o a 60hz.

La fotocamera principale utilizza il sensore Sony IMX686 da 64MP che garantirà sicuramente foto di qualità.

Sfortunatamente non viene specificato il chipset Qualcomm, quindi non sappiamo se effettivamente il nuovo smartphone di Poco monterà o meno lo Snapdragon 865 o una versione inferiore.

Sulla carta, se Xiaomi manterrà le politiche aziendali già viste con il precedente PocoPhone F1, il prossimo PocoPhone X2 sarà uno smartphone veloce con un prezzo di vendita aggressivo.

Non ci resta quindi che pazientare ancora poco meno di una settimana, per avere tutte le informazioni in merito sul prossimo dispositivo dell’azienda cinese.

Fonte: Notizia ufficiale