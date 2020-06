Pokemon GO non funzionerà più sugli smartphone android a 32bit

Niantic ha annunciato la fine del supporto per Pokemon Go degli smartphone Android con hardware e software a 32Bit: saranno esclusi anche ex top di gamma.

Il progresso tecnologico con il tempo miete le sue vittime sacrificali in modo che i prodotti possano essere sempre migliori e garantiscano un esperienza utente di livello superiore.

Niantic smette di supportare gli smartphone android a 32bit per il suo Pokemon Go: i dettagli

E’ quello che farà Niantic a partire dal mese di agosto di quest’anno per il suo videogioco Pokemon Go.

La software house ha infatti annunciato la fine del supporto per tutti gli smartphone android che hanno di fatto un hardware che non supporta la tecnologia a 64bit.

Abbandonando la “vecchia” tecnologia a 32bit Niantic potrà concentrarsi sullo sviluppo di features compatibili con dispositivi e sistemi operativi più recenti.

Una volta che finirà il supporto tutti i possessori di uno smartphone android con hardware 32bit non potranno più accedere al gioco Pokemon Go.

Gioco forza se volete continuare a giocare a questo videogames dovrete acquistare uno smartphone più recente che supporti la tecnologia hardware nativa a 64bit.

Per esempio questi dispositivi molto famosi in passato non saranno più supportati:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3;

Sony Xperia Z2, Z3;

Motorola Moto G (prima generazione);

OnePlus One;

HTC One (M8);

Molti dispositivi Android rilasciati prima del 2015

Di solito gli smartphone Android che supportano chipset e hardware a 64Bit sono tutti usciti dopo il 2015.

Ma attenzione! Se il vostro smartphone ha un hardware a 64Bit ma monta ancora un sistema operativo basato su tecnologia a 32Bit non potrete più giocare a Pokemon Go.

Per quest’ultimi smartphone è stata stilata una lista aggiornata da parte degli utenti di reddit che giocano a Pokemon GO: ce ne sono alcuni usciti addirittura nel 2019.

Se volete controllare se il vostro smartphone android ha un sistema operativo a 64bit o a 32bit potete scaricare quest’App sul Google Play Store.

Potete avere maggiori informazioni sul sito ufficiale di Niantic.